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Криштиану Роналду признался своим друзьям, что начинает чувствовать возраст
Есть ли еще порох?
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признался, что начал чувствовать свой возраст. Напомним, в этом году, 5 февраля, португальцу исполнилось 37 лет.
По информации испанского издания AS со ссылкой на The Sun, Роналду сказал своим близким друзьям, что он начал ощущать немалый по футбольным меркам возраст именно из-за голевой засухи. Напомним, нападающий "Манчестер Юнайтед" еще не забивал в 2022-м.
8 февраля "МЮ" потерял очки в матче с "Бернли" (1:1) в 24-м туре АПЛ. Роналду вышел на замену на 68-й минуте и ничего не смог сделать, чтобы его команда вырвала победу. После этого Криштиану и разоткровенничался в беседе с товарищами.
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