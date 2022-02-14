Криштиану Роналду признался своим друзьям, что начинает чувствовать возраст

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признался, что начал чувствовать свой возраст. Напомним, в этом году, 5 февраля, португальцу исполнилось 37 лет.

По информации испанского издания AS со ссылкой на The Sun, Роналду сказал своим близким друзьям, что он начал ощущать немалый по футбольным меркам возраст именно из-за голевой засухи. Напомним, нападающий "Манчестер Юнайтед" еще не забивал в 2022-м.

8 февраля "МЮ" потерял очки в матче с "Бернли" (1:1) в 24-м туре АПЛ. Роналду вышел на замену на 68-й минуте и ничего не смог сделать, чтобы его команда вырвала победу. После этого Криштиану и разоткровенничался в беседе с товарищами.