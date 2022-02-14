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Криштиану Роналду признался своим друзьям, что начинает чувствовать возраст

Англия
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(2 голосов)

Есть ли еще порох?

Криштиану Роналду признался своим друзьям, что начинает чувствовать возраст

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признался, что начал чувствовать свой возраст. Напомним, в этом году, 5 февраля, португальцу исполнилось 37 лет.

По информации испанского издания AS со ссылкой на The Sun, Роналду сказал своим близким друзьям, что он начал ощущать немалый по футбольным меркам возраст именно из-за голевой засухи. Напомним, нападающий "Манчестер Юнайтед" еще не забивал в 2022-м.

8 февраля "МЮ" потерял очки в матче с "Бернли" (1:1) в 24-м туре АПЛ. Роналду вышел на замену на 68-й минуте и ничего не смог сделать, чтобы его команда вырвала победу. После этого Криштиану и разоткровенничался в беседе с товарищами.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
14.02.2022 в 14:46
Про те що казали вже пару сезонів тому на превеликій жаль стає реальністю... Так Роналду ще буде забивати, але вік. І порівняйте з нашим АВМ на двадцять днів "старіший"... І статурою, і майстерністю Артем не дуже поступався Крістьяну. Але один весь час рвався бути серед КРАЩИХ, а іншій Хоча кого такий приклад навчить?
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