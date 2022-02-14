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Криштиану Роналду не планирует уходить из Манчестер Юнайтед
Игроку нравится жить в Манчестере
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не думает об уходе из английского клуба, пишет AS.
37-летний португалец не собирается менять клуб, несмотря на плохие отношения с Ральфом Рангником.
Отмечается, что нападающий доволен жизнью в Манчестере. Роналду и его семье нравится в Англии, поэтому он не планирует менять клуб перед следующим сезоном.
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Комментарии (1)
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Morphyk7 (Черновцы)
14.02.2022 в 17:06
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