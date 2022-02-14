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Криштиану Роналду не планирует уходить из Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Игроку нравится жить в Манчестере

Криштиану Роналду не планирует уходить из Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не думает об уходе из английского клуба, пишет AS.

37-летний португалец не собирается менять клуб, несмотря на плохие отношения с Ральфом Рангником.

Отмечается, что нападающий доволен жизнью в Манчестере. Роналду и его семье нравится в Англии, поэтому он не планирует менять клуб перед следующим сезоном.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Morphyk7 (Черновцы)
14.02.2022 в 17:06
Нахрен он никому не нужен с такой зарплптой
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