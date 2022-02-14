Криштиану Роналду не планирует уходить из Манчестер Юнайтед

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не думает об уходе из английского клуба, пишет AS.

37-летний португалец не собирается менять клуб, несмотря на плохие отношения с Ральфом Рангником.

Отмечается, что нападающий доволен жизнью в Манчестере. Роналду и его семье нравится в Англии, поэтому он не планирует менять клуб перед следующим сезоном.