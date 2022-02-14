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Томас Тухель: Было неприятно смотреть полуфинал клубного ЧМ по телевизору
Его команда все же смогла выиграть матч
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о проблемах возникших перед клубным чемпионатом мира.
"Я несколько раз был на пути в аэропорт. Мне звонили, потому что тест не был отрицательным и я получил нужный ответ. Я приехал на ужин с командой в пятницу, поэтому у меня не было шанса принять участие в последней тренировке команды.
Я ходил на встречи и старался делать всё как обычно, чтобы подготовить команду к сопернику. Неприятно было смотреть полуфинал на экране в кабинете. Тренер хочет быть с командой, и теперь я счастлив, что все усилия тех, кто так меня поддерживал, того стоили, и нам удалось выиграть этот трофей", — цитирует Тухеля сайт "Челси".
Напомним, немец изначально не смог полететь со своей командой в Саудовскую Аравию, так как заразился коронавирусом.
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