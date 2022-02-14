СМИ: Роналду считает, что Рангник не соответствует уровню МЮ

Форвард " Манчестер Юнайтед " Криштиану Роналду считает, что главный тренер Ральф Рангник не соответствует уровню клуба. Об этом пишет испанское издание AS.

Издание подтверждает, что между тренером и игроком очень напряжённые отношения. Роналду критикует методы Рангника, а немецкий специалист недоволен игрой и результативностью Криштиану.

При этом, лидеры "МЮ" не поддерживают Рангника.

Впрочем, как сообщалось ранее, нападающий доволен жизнью в Манчестере . Роналду и его семье нравится в Англии, поэтому он не планирует менять клуб перед следующим сезоном.

Напомним, что Роналду не может забить на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он провёл 20 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.