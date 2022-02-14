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СМИ: Роналду считает, что Рангник не соответствует уровню МЮ
Разборки в МЮ продолжаются
Фото: Football Espana
Форвард "
Издание подтверждает, что между тренером и игроком очень напряжённые отношения. Роналду критикует методы Рангника, а немецкий специалист недоволен игрой и результативностью Криштиану.
При этом, лидеры "МЮ" не поддерживают Рангника.
Впрочем, как сообщалось ранее,
Напомним, что Роналду не может забить на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он провёл 20 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
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