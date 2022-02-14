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СМИ: Роналду считает, что Рангник не соответствует уровню МЮ

Англия
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(1 голосов)

Разборки в МЮ продолжаются

СМИ: Роналду считает, что Рангник не соответствует уровню МЮ

Фото: Football Espana

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду считает, что главный тренер Ральф Рангник не соответствует уровню клуба. Об этом пишет испанское издание AS.

Издание подтверждает, что между тренером и игроком очень напряжённые отношения. Роналду критикует методы Рангника, а немецкий специалист недоволен игрой и результативностью Криштиану.

При этом, лидеры "МЮ" не поддерживают Рангника.

Впрочем, как сообщалось ранее, нападающий доволен жизнью в Манчестере. Роналду и его семье нравится в Англии, поэтому он не планирует менять клуб перед следующим сезоном.

Напомним, что Роналду не может забить на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он провёл 20 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
AS

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Комментарии (5)
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metall5291 (Kharkiv)
14.02.2022 в 20:07
Еще один, который считает, что он вправе обсуждать тренера. Но не первый. Первого знают все.
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0
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.02.2022 в 20:26
Ну да этот вечно второй ))
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.02.2022 в 20:00
А он сам какого уровня на сегодняшний день?
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
14.02.2022 в 20:29
уже никакого.
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0
0
Morphyk7 (Черновцы)
14.02.2022 в 19:39
Ну и пусть катится колбасой. Он играть должен, а не считать
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+3
-1


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