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Лес Фердинанд о расизме: Нам разрешают развлекать, но не дают быть лидерами

Англия
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Темнокожие игроки и тренеры все ещё сталкиваются с трудностями

Лес Фердинанд о расизме: Нам разрешают развлекать, но не дают быть лидерами

Фото: Getty Images

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Директор "Куинз Парк Рейнджерс" Лес Фердинанд высказался о разнице в восприятии темнокожих футболистов и игроков с белыми. "Когда карьеры завершают темнокожие игроки, их не видят успешными тренерами", – приводит его слова The Times.

"Поколение за поколением мы теряем талантливых молодых темнокожих футболистов, которые, завершая карьеры, могут еще что-то дать. Выглядит так, словно нам разрешено любить футбол, будучи игроками, но на этом все. Нам разрешают развлекать, но не дают быть лидерами.

Вижу, как Лэмпард, Джеррард и Руни заканчивают карьеры. Каждый из них был отличным игроком в свое время. И тут Тони Адамс, Стив Брюс и все остальные говорят о том, какими отличными тренерами они станут, ведь у них были блестящие карьеры.

Когда карьеры завершают Иан Райт, Рио Фердинанд и Пол Инс, медиа не говорят о них в таком ключе. У них были великолепные карьеры. Частично это вина владельцев, но владельцы прислушиваются к медиа. Они должны быть выше этого, но так ли это?

Если я по любым причинам буду не так успешен в "Куинз Парк Рейнджерс", как хотел бы, то я никогда не получу возможность делать аналогичную работу. Но при этом я вижу директоров, которые уходят из одного клуба, идут в другой, а затем еще в один, продолжая свои карьеры.

Футбольная ассоциация Англии предлагает инициативы, но это все лишь слова. Я уже 30 лет говорю с FA об этом незримом барьере, который стоит перед темнокожими тренерами, но ничего не поменялось", – сказал Фердинанд.

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В статье: КПР (Англия) Лес Фердинанд
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Источник:
thetimes.co.uk

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