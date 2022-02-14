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Абрамович потерял из-за украинского кризиса 580 миллионов евро
Акции компании, в которой у бизнесмена доля, упали на 29%
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Спекуляции вокруг возможного вторжении России в Украину серьезно отразились на состоянии миллиардера и владельца "Челси" Романа Абрамовича, сообщает The Times. Бизнесмен потерял 580 млн фунтов за один день.
Сообщается, что акции горнодобывающей компании Evraz, пакетом акций которой владеет Абрамович, упали на 29%. Это привело к тому, что он потерял 580 млн фунтов за день. Доля абрамовича в этой компании составляет около 28%.
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Источник:thetimes.co.uk
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