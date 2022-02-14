Абрамович потерял из-за украинского кризиса 580 миллионов евро

Спекуляции вокруг возможного вторжении России в Украину серьезно отразились на состоянии миллиардера и владельца "Челси" Романа Абрамовича, сообщает The Times. Бизнесмен потерял 580 млн фунтов за один день.

Сообщается, что акции горнодобывающей компании Evraz, пакетом акций которой владеет Абрамович, упали на 29%. Это привело к тому, что он потерял 580 млн фунтов за день. Доля абрамовича в этой компании составляет около 28%.