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Абрамович потерял из-за украинского кризиса 580 миллионов евро

Англия
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Акции компании, в которой у бизнесмена доля, упали на 29%

Абрамович потерял из-за украинского кризиса 580 миллионов евро

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Спекуляции вокруг возможного вторжении России в Украину серьезно отразились на состоянии миллиардера и владельца "Челси" Романа Абрамовича, сообщает The Times. Бизнесмен потерял 580 млн фунтов за один день.

Сообщается, что акции горнодобывающей компании Evraz, пакетом акций которой владеет Абрамович, упали на 29%. Это привело к тому, что он потерял 580 млн фунтов за день. Доля абрамовича в этой компании составляет около 28%.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон)
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Источник:
thetimes.co.uk

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