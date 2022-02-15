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"Короткие ручки". Одноклубника Миколенко подозревают в участии в массовой драке
Давайте разбираться
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Эвертона" и национальной сборной Англии Джордан Пикфорд подозревается в участии в массовой драке, которая случилась в пабе в Саут-Тайнсайде (город рядом с Ньюкаслом и Сандерлендом). Полиция на данный момент ведет расследование инцидента и ищет свидетелей.
Все началось с того, что один из посетителей заведения "Beggar's Bridge" посмеялся над "короткими ручками" вратаря "ирисок". По информации источника, 27-летний Пикфорд пришел в паб вместе с друзьями. В результате стычки одному человеку сломали нос, другому повредили смартфон. Пока неизвестно, сам ли Джордан напал на одного из обидчиков.
Голкипер вместе с компанией покинули паб на микроавтобусе еще до того, как туда приехали полисмены. Пресс-служба "Эвертона" отказалась комментировать происшествие. Напомним, ранее в Сети высмеивали Пикфорда за то, что несколько голов он не сумел предотвратить именно из-за длинны своих рук.
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