Манчестер Сити интересуется 20-летним полузащитником Барселоны

Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес может сменить клубную прописку. Игрок может перебраться в "Манчестер Сити", пишет Marca.

По данным источника, кроме Гвардиолы интерес к 20-летнему испанцу проявляют ещё два клуба АПЛ, один клуб из Бундеслиги и один из Серии А.

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В нынешнем сезоне Гонсалес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 27 матчах за "Барселону".