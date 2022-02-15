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Манчестер Сити интересуется 20-летним полузащитником Барселоны
Гвардиола давно присматривается к игроку
Фото: Sports.ru
Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес может сменить клубную прописку. Игрок может перебраться в "Манчестер Сити", пишет Marca.
По данным источника, кроме Гвардиолы интерес к 20-летнему испанцу проявляют ещё два клуба АПЛ, один клуб из Бундеслиги и один из Серии А.
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В нынешнем сезоне Гонсалес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 27 матчах за "Барселону".
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