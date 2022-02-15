  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити интересуется 20-летним полузащитником Барселоны
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити интересуется 20-летним полузащитником Барселоны

Англия
(1 голосов)

Гвардиола давно присматривается к игроку

Манчестер Сити интересуется 20-летним полузащитником Барселоны

Фото: Sports.ru

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес может сменить клубную прописку. Игрок может перебраться в "Манчестер Сити", пишет Marca.

По данным источника, кроме Гвардиолы интерес к 20-летнему испанцу проявляют ещё два клуба АПЛ, один клуб из Бундеслиги и один из Серии А.

Читайте такжеЮвентус хочет подписать полузащитника Ливерпуля

В нынешнем сезоне Гонсалес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 27 матчах за "Барселону".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гонсалес Барселона Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...