Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Интер — команда топ-уровня, но Ливерпуль постарается выиграть
Юрген настроен на борьбу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ожидает от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Интером".
"Мы знаем, что соперник будет защищаться очень компактно. У них игроки мирового класса, отличный тренер и это лучшая команда Италии. Они очень креативны, знают, что делают, и демонстрируют отличный футбол.
Нет сомнений, что "Интер" — команда топ-уровня, но "Ливерпуль" постарается выиграть", — приводит слова Клоппа сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Первый матч "Ливерпуля" с "Интером" состоится завтра, 16 февраля, в Милане.
Популярное сейчас
- Норвегия идет в отрыв, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Украина на девятом месте в мужской эстафете. Как это было
- Днепр-1 арендует бразильца, Динамо избавится от Кадири. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- "Это станет сюрпризом". Британские СМИ – о шансах Миколенко на попадание в состав на матч с Лидсом
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО