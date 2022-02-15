  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Интер — команда топ-уровня, но Ливерпуль постарается выиграть
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Интер — команда топ-уровня, но Ливерпуль постарается выиграть

Англия
(1 голосов)

Юрген настроен на борьбу

Клопп: Интер — команда топ-уровня, но Ливерпуль постарается выиграть

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ожидает от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Интером".

"Мы знаем, что соперник будет защищаться очень компактно. У них игроки мирового класса, отличный тренер и это лучшая команда Италии. Они очень креативны, знают, что делают, и демонстрируют отличный футбол.

Нет сомнений, что "Интер" — команда топ-уровня, но "Ливерпуль" постарается выиграть", — приводит слова Клоппа сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Первый матч "Ливерпуля" с "Интером" состоится завтра, 16 февраля, в Милане.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Интер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...