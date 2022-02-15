Клопп: Интер — команда топ-уровня, но Ливерпуль постарается выиграть

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ожидает от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Интером".

"Мы знаем, что соперник будет защищаться очень компактно. У них игроки мирового класса, отличный тренер и это лучшая команда Италии. Они очень креативны, знают, что делают, и демонстрируют отличный футбол.

Нет сомнений, что "Интер" — команда топ-уровня, но "Ливерпуль" постарается выиграть", — приводит слова Клоппа сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Первый матч "Ливерпуля" с "Интером" состоится завтра, 16 февраля, в Милане.