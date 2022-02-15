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Ливерпуль предлагает Джеймсу Милнеру подписать новый контракт

Англия
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Игроку уже 36, но он не собирается сдаваться

Ливерпуль предлагает Джеймсу Милнеру подписать новый контракт

LFC

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер может подписать новый контракт с мерсисайдским клубом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, красные предлагают 36-летнему хавбеку продлить соглашение ещё на год. На англичанина расчитывает и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Напомним, Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. В нынешнем сезоне 36-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал одну результативную передачу.

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В статье: Джеймс Милнер Ливерпуль
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