Ливерпуль предлагает Джеймсу Милнеру подписать новый контракт

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер может подписать новый контракт с мерсисайдским клубом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, красные предлагают 36-летнему хавбеку продлить соглашение ещё на год. На англичанина расчитывает и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Напомним, Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. В нынешнем сезоне 36-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал одну результативную передачу.