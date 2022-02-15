Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль предлагает Джеймсу Милнеру подписать новый контракт
Игроку уже 36, но он не собирается сдаваться
LFC
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер может подписать новый контракт с мерсисайдским клубом.
По информации журналиста Фабрицио Романо, красные предлагают 36-летнему хавбеку продлить соглашение ещё на год. На англичанина расчитывает и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
Напомним, Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. В нынешнем сезоне 36-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал одну результативную передачу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов
- Динамо – Кайрат. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- На все руки мастер. Ярмоленко забил гол и получил красную в матче молодежного первенства АПЛ U-23
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Новости по теме
- 12:30 Украинские Претенциозность Де Дзерби, отскок Клоппа, "вина" Кумана и камбэк Милана. Аудиомнение #117
- 12:45 Зарубежные Итоги дуэли. Пеп считает, что Милнера нужно было удалять, а Клопп очень рад паритету с Сити
- 20:23 Зарубежные АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2. Феноменальность Салаха и мощь Сити
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...