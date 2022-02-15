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Роналду могли арестовать в 2019 году прямо в Лас Вегасе по делу об изнасиловании Майорги

Англия
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Суд решил, что доказательств недостаточно

Роналду могли арестовать в 2019 году прямо в Лас Вегасе по делу об изнасиловании Майорги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полиция, расследующая дело нападающего Криштиану Роналду по обвинению в изнасиловании Кетрин Майорги, полагала, что у них достаточно улик, чтобы арестовать и предъявить обвинение игроку в 2019 году, сообщает The Sun. Окружной прокурор посчитал, что оснований для ареста недостаточно.

В громкой стенограмме судебного заседания адвокат Кетрин Майорги Лесли Марк Стовалл сообщил: "Произошло, то, что когда этот (ордер на арест) был представлен в офис окружного прокурора, он отказался возбуждать уголовное дело.

"Он не говорит, почему решил отказаться, и все такое — любые доводы — это просто домыслы. Речь шла о сроке давности дела".

"Полиция полагала, что у них есть дело для судебного преследования по одному пункту обвинения в сексуальном насилии, но окружной прокурор думал иначе".

Стовалл (адвокат Кетрин) подал иск в Окружной суд США в Лас-Вегасе 21 сентября прошлого года, но стенограмма стала известна только сейчас.

Д. А. Вольфсон — главный прокурор Лас-Вегаса, который находится в округе Кларк, штат Невада.

В июле 2019 года после изучения полицейского расследования г-н Вольфсон заявил, что нет достаточных доказательств, подтверждающих обвинения против Роналду, и никаких обвинений предъявлено не было.

Нападающий категорически отрицает изнасилование Майорги в казино "Palms" 12 июня 2009 года

Напомним, что Роналду ранее урегулировал дело, когда в 2010 году девушка согласилась на досудебное примирение и получила за молчание 375 тысяч долларов. Теперь она требует еще 56 миллионов фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба.

Несмотря на прекращение полицейского расследования, гражданское дело все еще открыто.

При двух попытках расследовать дело, полиция и в 2009, и в 2018 годах приходила к выводу, что нет оснований для ареста. Сам Криштиану отрицает обвинения и утверждает, что секс с Майоргой был по обоюдному согласию.

Сообщается, что представители Роналду отказались от комментариев.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Кэтрин Майорга
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Источник:
.thesun.co.uk

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Комментарии (2)
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Morphyk7 (Черновцы)
16.02.2022 в 00:07
А он что не педик?
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Savage0059 (Kyiv)
16.02.2022 в 00:04
Он её "износил"?
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