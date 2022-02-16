АПЛ. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0. От перестановки слагаемых сумма все-таки меняется

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Питер Бенкс

Трижды подряд в последних матчах "красные дьяволы" побеждали в первом тайме, а после перерыва команду словно подменяли. На этот раз вышло все наоборот: первые 45 минут подопечные Рангника проиграли, да еще и сделали это чуть ли не с треском.

Проблемы для хозяев начались еще на разминке, когда травмировался Варан и вместо него в старте вышел совсем не готовый Линделеф. Швед не играл с 19 января, поэтому сегодня выглядел очень вяло – он элементарно не был готов к матчу. В том числе Виктор проиграл верховое единоборство Модеру, который на 39-й минуте головой расстреливал ворота де Хеа с нескольких метров, но испанец снова нереальным сейвом выручил "манкунианцев". Через несколько мгновений тот же Модер отдал хорошую обостряющую передачу на Биссуму, который из пределов штрафной не попал в створ, пробив мимо левой стойки.

HALF-TIME Man Utd 0-0 Brighton



A super David De Gea save from Jakub Moder's header the highlight, as the score remains goalless at the break#MUNBHA pic.twitter.com/8lAz3HNLI9 — Premier League (@premierleague) February 15, 2022

Это были все моменты до перерыва. В первом тайме "Брайтон" гораздо больше контролировал мяч и лучше прессинговал - МЮ провалил этот отрезок матча. Но вот во второй 45-минутке все кардинально изменилось.

Начали команды с гола “Манчестер Юнайтед”. Линделеф, который провалил первый тайм, удачно сыграл на опережение и сорвал атаку "чаек". Далее швед продолжил вперед, а затем мяч дошел до Роналду, который за счет индивидуального прохода сразу несколько игроков пробил точно в правый угол. Давно мы такой красоты от Криштиану не видели, да и вообще – это был первый гол португальца в этом году. Он забивает регулярно с 2002-го – 20 лет подряд. Некоторые из тех, кто это сейчас читает, тогда еще не родился даже!

Второй тайм был таймом Криштиану. Это тот нападающий, который нужен такому кризисному МЮ – настоящее острие атаки. У него было еще два момента после ударов головой, но однажды он пробил мимо ворот, а еще выручил в классном сейве Санчес, достав мяч из-под поперечины.

Все моменты после первого забитого гола произошли уже после удаления капитана Брайтон Льюиса Данка. Он потерял мяч у своего штрафного, Эланга обыграл защитника, но затем швед был сбит Данком. Арбитр сначала показал желтую, но после просмотра VAR все же достал из кармана красную. Весьма спорный момент, ведь на пути к воротам еще был Вебстер. Правда, в чем-то судья был и прав, засчитав, как "фол последней надежды" - оперативное пространство у Эланги появлялось.

Фернандеш не отставал от своего соотечественника Роналду и тоже имел моменты. Сам Кришитану и создал его для Бруно, а помог им в этом голкипер гостей Санчес, выбивший мяч точно на ногу семерке МЮ. Роналду протянул круглый снаряд, подождал Фернандеша, отдал ему под удар, а тот не смог пробить вратаря с ростральной позиции – Роберт вытащил!

Но на последних секундах поединка Бруно все-таки добился своего. “Брайтон” пытался найти шанс для того, чтобы восстановить паритет. Был даже момент Модера, который красивым обводным ударом с левой части поля из-за пределов штрафной попал в поперечину, но больше атаки гостей давали им все-таки негатив: обнажались зоны у ворот Санчеса. На рубеже шестой и седьмой компенсированных минут “манкунианцы” силами Фернандеша побежали в контратаку. Португалец сам протянул мяч пол поля, положил ложным замахом на газон Санчеса и отправил круглый снаряд в свободный правый угол. Восьмой гол для Бруно в нынешнем сезоне АПЛ.

“Брайтон” намного лучше выглядел до перерыва, но вот начало второго тайма все изменило. Для Рангника эта победа была чрезвычайно нужна, и после гола Бруно наставник радовался, словно ребенок. “Манкунианцы” поднялись на четвертое место, однако у оппонентов ниже еще по несколько матчей в запасе. Пока могут "красные дьяволы" наслаждаться, а следующая остановка – "Элланд Роуд" и "Лидс". Брайтон же встретится с последней командой чемпионата “Бернли” без своего дисквалифицированного капитана.

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" 2:0

Голы: Криштиану Роналду 51, Бруно Фернандеш 90+7

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Далот, Линделеф, Магвайр, Шоу – Мактоминей, Фред (Погба 73) – Санчо (Теллес 80), Фернандеш, Эланга (Рашфорд 79) – Роналду

"Брайтон": Санчес – Велтман, Данк, Вебстер, Кукурелья – Биссума – Гросс (Альзате 60), Макаллистер – Модер – Мопе (Велбек 70), Троссард (Лемпти 60)

Предупреждения: Фернандеш 53, Шоу 72, Мактоминей 90+5 – Макаллистер 85

Удаление: Данк 54 (прямая красная за фол последней надежды)