АПЛ. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0. От перестановки слагаемых сумма все-таки меняется

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Питер Бенкс

Трижды подряд в последних матчах "красные дьяволы" побеждали в первом тайме, а после перерыва команду словно подменяли. На этот раз вышло все наоборот: первые 45 минут подопечные Рангника проиграли, да еще и сделали это чуть ли не с треском.

Проблемы для хозяев начались еще на разминке, когда травмировался Варан и вместо него в старте вышел совсем не готовый Линделеф. Швед не играл с 19 января, поэтому сегодня выглядел очень вяло – он элементарно не был готов к матчу. В том числе Виктор проиграл верховое единоборство Модеру, который на 39-й минуте головой расстреливал ворота де Хеа с нескольких метров, но испанец снова нереальным сейвом выручил "манкунианцев". Через несколько мгновений тот же Модер отдал хорошую обостряющую передачу на Биссуму, который из пределов штрафной не попал в створ, пробив мимо левой стойки.

HALF-TIME Man Utd 0-0 Brighton



A super David De Gea save from Jakub Moder's header the highlight, as the score remains goalless at the break#MUNBHA pic.twitter.com/8lAz3HNLI9