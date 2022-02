Новичок Ливерпуля - чистокровный индеец. Его народ вымирает из-за голода, нищеты и добычи угля

Правительство Колумбии даже не знает, сколько вайю осталось в живых.

По приблизительным оценкам ООН - около 250 тысяч человек. Примерно, как Кропивницкий, Житомир или Сумы, только вайю поделены на 25-30 кланов и населяют не город, а довольно обширную полупустынную местность на крайнем севере Колумбии.

Вайю сохранили свой язык, быт, культуру, да только нищета среди них такая, что даже по меркам Латинской Америки становится жутковато.

Журналист Саймон Эдвардс, побывавший в регионе в 2015 году, опешил от увиденного:

В 2011-15 годах в Ла Гуахире - зоне расселения вайю - стояла особенно жестокая засуха, которая сделала почти невозможным сельское хозяйство. По данным ООН в этот период 60 из 1000 детей вайю умирали от голода еще до своего 6-летия. Сколько погибло взрослых - никто не считал.

Колумбия живет своей жизнью - у нее на повестке очередные выборы, реформы, борьба с наркокартелями; центр Боготы внешне ну вылитая Европа - приезжайте, все включено.

Индейцы вайю и их вымирание никого не интересует. Эдвардс видел это своими глазами и поэтому все еще под впечатлением от последнего трансфера "Ливерпуля":

Да, 60-миллионный Луис Диас - второй самый дорогой трансфер января-2022 - происходит из племени вайю.

Напоминать об этом, да и вообще подолгу беседовать он не любит - типичная черта индейцев, которая сильно отличает их от горячих и темпераментных "латинос".

Ценой неимоверных усилий журналисты вытащили из него пару слов о детстве - мол, вырос в городке Барранкас, в семье кроме него было два брата и сестра; отец тренировал футбольную команду при школе - он за нее играл.

