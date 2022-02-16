Новичок Ливерпуля - чистокровный индеец. Его народ вымирает из-за голода, нищеты и добычи угля

Правительство Колумбии даже не знает, сколько вайю осталось в живых.

По приблизительным оценкам ООН - около 250 тысяч человек. Примерно, как Кропивницкий, Житомир или Сумы, только вайю поделены на 25-30 кланов и населяют не город, а довольно обширную полупустынную местность на крайнем севере Колумбии.

Вайю сохранили свой язык, быт, культуру, да только нищета среди них такая, что даже по меркам Латинской Америки становится жутковато.

Журналист Саймон Эдвардс, побывавший в регионе в 2015 году, опешил от увиденного:

"Дети стояли вдоль дорог, и я не мог понять, почему. Затем одна машина остановилась, и мужчина дал им курицу".

В 2011-15 годах в Ла Гуахире - зоне расселения вайю - стояла особенно жестокая засуха, которая сделала почти невозможным сельское хозяйство. По данным ООН в этот период 60 из 1000 детей вайю умирали от голода еще до своего 6-летия. Сколько погибло взрослых - никто не считал.

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Колумбия живет своей жизнью - у нее на повестке очередные выборы, реформы, борьба с наркокартелями; центр Боготы внешне ну вылитая Европа - приезжайте, все включено.

Индейцы вайю и их вымирание никого не интересует. Эдвардс видел это своими глазами и поэтому все еще под впечатлением от последнего трансфера "Ливерпуля":

"То, что Диас сделал, откуда он выбрался и где он сейчас - это современное чудо".

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Да, 60-миллионный Луис Диас - второй самый дорогой трансфер января-2022 - происходит из племени вайю.

Напоминать об этом, да и вообще подолгу беседовать он не любит - типичная черта индейцев, которая сильно отличает их от горячих и темпераментных "латинос".

Ценой неимоверных усилий журналисты вытащили из него пару слов о детстве - мол, вырос в городке Барранкас, в семье кроме него было два брата и сестра; отец тренировал футбольную команду при школе - он за нее играл.

No doubt, the craziest thing about Díaz's rise is where he came from.



He didn't develop at an academy in Colombia, and when he was discovered in the 2015 Copa Americana de Pueblos Indígenas, he was suffering from malnutrition. pic.twitter.com/XzNt7GC9lo — Zach Lowy (@ZachLowy) January 30, 2022

На вопросы о голоде Диас реагирует сухо - не жировали, но козлятина на обед была.

Его папа Луис Мануэль рисует более мрачную картину - дети, несмотря на его усилия, иногда пили воду весь день, не имея денег даже на яйцо.

Когда Луис впервые попал на глаза футбольным тренерам, то при росте 178 см весил 65 кг, и ему прописали белковую диету - уплетал жирную пасту на завтрак, пока не добрал еще 10 кило.

За тем, как Диас крепнет и превращается из привидения в атлета, следил не кто-нибудь, а лично Карлос Вальдеррама - судьба порой дарит причудливые повороты, и это был один из таких.

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В 2015 году в Чили первый и единственный раз проводили чемпионат Латинской Америки по футболу среди коренных народов.

En 2015, por única vez, se disputó la Copa América Indígena.

Carlos Valderrama fue el DT de Colombia.

Luego del torneo, habló con el Junior de Barranquilla: "Hay un chico wayúu que tiene 18 años y es buenísimo".



Hoy, Luis Díaz es gran figura de Colombia y del fútbol mundial. pic.twitter.com/KA33zkyg2i — Periodistán (@periodistan_) November 16, 2021

Колумбия участвовала, и папе Диаса прислали письмо из Боготы - мол, направь-ка нам лучших своих парней, мы их проверим. Смотр проводили лично Вальдеррама и еще один экс-игрок сборной начала 90-х Джон "Посильо" Диас. Из 400 парней следовало выбрать 26.

"Когда игроки босые, они сразу показывают, что они и для чего сделаны. И Диас показал. Я был поражен с самого начала, когда увидел его в процессе набора команды коренных народов. Я сказал: "Этот идет вперед", и мы сразу же его взяли. Луис напомнил мне меня самого", - говорит Карлос.

На турнире в Чили он не пожалел о выборе. Даже в изможденном виде Луис пачками обыгрывал соперников, забил 4 гола в 5 матчах и дотащил Колумбию до финала, где она проиграла Парагваю. С горя Диас прорыдал всю ночь.

"Посильо" впечатлила эта жажда победы, а еще больше сам профиль 18-летнего вингера:

"Я подумал, что ему будет трудно выступать профессионально из-за очевидного недоедания - он проигрывал много дуэлей. С другой стороны, он был невероятно быстр, а мяч прилипал к его ноге, как приклеенный".

Посоветовавшись с Вальдеррамой, они направили Диаса в Барранкилью к боссам "Атлетико Хуниор", где парня посмотрели еще раз, подписали сначала в фарм-клуб, а еще посоветовали налечь на ту самую вермишель.

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Так началась карьера, для описания которой сложно найти подходящие слова.

В 19 лет его отучили водиться, пока не закончится поле; в 20 - он уже выиграл Кубок Колумбии; в 21 - был признан лучшим игроком чемпионата; в 22 - выиграл и его, подписавшись в "Порту".

Признайтесь, вам тоже втирали про важность реформ; что исландская или бельгийская системы решают; даже поляков в пример ставили, правда? Так вот, в следующий раз расскажите этим умникам о Луисе Диасе - парне, который впервые надел на ноги бутсы вместо самодельных сандалей в 18 лет.

"Лучо может стрелять издалека, ему комфортно вести мяч обеими ногами, он может обыгрывать, может вскрыть оборону пасом, может забивать. Мы не знаем, чего он не может!"

"Посильо" Диас не скрывает своего восхищения; он уже давно один из фанатов шустрого вайю, да и Вальдеррама тоже. Карлос был символом колумбийского футбола 90-х - страстного, талантливого, но испачканного грязными деньгами наркокартелей.

Диас же становится символом Колумбии 20-х. Он скромен, неутомим, никого не боится и забивает гениальные голы. Не будь Лео Месси так легендарен, Луиса бы признали лучшим игроком Копы-2020 - вспомните хотя бы его шедевр в ворота Перу или бисиклету бразильцам, которую даже номинировали на премию Пушкаша.

Многие писали, что Луиса заберут в АПЛ сразу после Копы, но англичане повременили и правильно сделали. За осень 2021-го Луис забил в Португалии больше, чем за предыдущие два сезона вместе взятые - 16 голов в 29 матчах.

Обводки, передачи под удар, продвижение мяча - перед трансфером на "Энфилд" Диас был в ТОП-5 Примейры по всем показателям. Несколько хромает только процент успешных обводок - чуть более 45, но и тут Луис наверстывает количеством. Де-факто "Ливерпуль" берет еще не звезду, но идеальный материал, чтобы ее слепить - все, как любит Клопп.

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И да, это напоминает тенденцию - Мане, Салах и Фирмино тоже родились в дебрях и попадали в "Ливерпуль" в 24-25 лет. Кто они сейчас - напоминать излишне.

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Диас - следующая глава в уже полюбившейся книжке. На "Энфилде" учли ошибки "Реала" и "Барсы", запоздавших со сменой поколений, и готовятся к старению лидеров загодя. Жота, Диас - остается найти еще одного. Может, Холанд? Хотя нет, это банальщина в стиле тех таки "Реала" с "Барсой", а "Ливерпуль" не банален. Его лидеры - Мане и Салах - редкие оригиналы.

Миллионы далеких от футбола людей узнали и полюбили их за скромность и благотворительную работу. Сенегалец и египтянин вкладывают миллионы в благоустройство родных мест. Они строят школы, больницы, мечети; привлекают внимание мира к проблемам своих соотечественников.

Интересно, Диас возьмет с них пример? Рассказать ему точно есть про что - смертность в Гуахире растет не просто так. Селян травит крупнейший в Южной Америке угольный карьер Серрехон, принадлежащий британо-швейцарско-австралийскому консорциуму.

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Ежедневно он высасывает из бедной на воду почвы 16 млн литров воды, превращая в пыль не только землю, но и вайю с их примитивным хозяйством. Целые кланы бегут в Венесуэлу, вымирают в пути, а всем плевать. Уголь из Серрехона дальше сжигают по планете - в том числе с недавних пор и на украинских ТЭС.

Раньше у маленького индейского племени не было личности, способной привлечь внимание мира к своим проблемам - и вот она появилась. Может, это их последний шанс.

Ну, а что касается футбола - тут все понятно. Этот парень рожден для игры, и он зажжет, только дайте немного времени.