Роналду забил в профессиональном футболе 20-й год подряд. ВИДЕО, как МЮ победил Брайтон

Криштиану Роналду в 2022 до вчерашнего дня (15 февраля) забитыми голами не отмечался. И вот наконец-то это случилось – португалец сделал существенный вклад в победу "Манчестер Юнайтед" над "Брайтоном" в перенесенном матче 18-го тура. Роналду классно пробил с линии штрафной точно под стойку. Таким образом, он прервал свою сухую серию на седьмом матче.

А еще заметим, что Криштиану отличился хоть одним забитым голом уже 20-й год подряд. Свой первый гол среди профессионалов он забил 7 октября 2002 за "Спортинг" в игре против "Морейренсе". В том поединке он отличился дублем. По состоянию на сегодняшний день в его активе 689 голов на клубном уровне, еще 115 он забил за национальную сборную.

Но вернемся к игре с "Брайтоном", которая была не такой простой для МЮ, как может показаться. Давид Де Хеа делал сейвы, а однажды манкунианцев спасла поперечину. В конце концов, точку в игре на 90+7 поставил Бруну Фернандеш. Победа позволила МЮ подняться на четвертое место – отставание от "Челси" составляет четыре очка.

Английская Премьер-лига. 18-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0

Голы: Роналду 51, Фернандеш 90+7