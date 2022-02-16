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"Они как заноза в заднице". Гвардиола дал эффектную характеристику гранду АПЛ

Англия
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Пеп на связи

"Они как заноза в заднице". Гвардиола дал эффектную характеристику гранду АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, какую команду он считает своим главным конкурентом в текущем сезоне.

После первого матча 1/8 финала ЛЧ против лиссабонского "Спортинга" (5:0) журналисты спросили Гвардиолу о том, какой клуб способен обыграть "горожан", если учитывать великолепные физические кондиции команды Пепа на данный момент.

"Это "Ливерпуль". Они отстают от нас на 6 очков. В последние сезоны они были нашим самым главным конкурентом. Они всегда где-то рядом – как заноза в заднице. В еврокубках они выглядят великолепно".

После 25 сыгранных туров АПЛ "Сити" располагается на 1-й позиции в турнирной таблице (63 очка). В ТОП-3 также входят "Ливерпуль" (54) и "Челси" (47).

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В статье: Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
liverpoolecho.co.uk

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