Не баг, а фича. Медики клуба АПЛ подсказали игрокам, как оставаться в тонусе во время матчей

Издание The Athletic опубликовало на своем официальном сайте крайне интересную заметку о ноу-хау от "Саутгемптона". По информации источника, в 14 матчах из 24 в текущем розыгрыше чемпионата Англии игроки "святых" получали помощь от медицинского штаба клуба между 60-й и 70-й минутами поединков.

Журналисты заметили, что паузами пользовались партнеры исполнителей, запрашивавших осмотр медиков – они получали тактические советы от Ральфа Хазенхюттля и его помощников, употребляли специальные энергетические гели. Экс-физиотерапевт "Вулверхэмптона" Фил Хейворд специально для The Athletic отметил:

"Гели содержат мальтодекстрин, это форма углеводов. Он довольно быстро попадает в кровоток. Футболист ощутит прилив сил примерно через 10 минут. Гели более концентрированные; чтобы получить нужное количество мальтодекстрина, вам бы пришлось выпить очень много литров жидкости. Они позволяют оставаться в тонусе до конца игры".

"Гликоген в мышцах заканчивается, поэтому, когда вы "берете на борт" углеводы, они затем превращаются в гликоген и, в конечном итоге, в глюкозу, которая используется мышцами для получения энергии. Когда я работал в "Вулверхэмптоне", то ребята принимали гели в перерыве как само собой разумеющееся, но затем некоторые из игроков, которые, как правило, чувствовали себя истощенными к концу матча, начали употреблять их во время второго тайма".

"Это действительно хороший коллективный подход, который показывает, насколько хорошо они работают вместе. Они не делают ничего плохого, потому что игрок имеет право вызвать физиотерапевта, чтобы осмотреть потенциальную травму. Разные команды используют разные методы".

Хейворд также напомнил об общеизвестном факте: вратари часто падают на газон с судорогами, зная, что к ним подбегут физиотерапевты. Это дает команде возможность перегруппироваться и передохнуть.