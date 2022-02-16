Некоторые игроки МЮ недовольны поведением Роналду в раздевалке

В "Манчестер Юнайтед" некоторые игроки недовольны поведением форварда Криштиану Роналду, пишет журналист Bild Кристиан Фальк. Португальский форвард "хочет руководить раздевалкой со своей группировкой".

В первую очередь, недовольство высказывают английские игроки. Лидерами в их группе выступают Маркус Рэшфорд и Харри Магуайр.

До встречи с "Брайтоном" (2:0) Роналду не забивал на протяжении шести матчей подряд, и это была самая длинная сухая серия 37-летнего футболиста с начала 2009 года, когда он играл свой последний сезон за "Манчестер Юнайтед" до возвращения в клуб.