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Некоторые игроки МЮ недовольны поведением Роналду в раздевалке

Англия
(1 голосов)

Португалец хочет руководить всеми процессами

Некоторые игроки МЮ недовольны поведением Роналду в раздевалке

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

Новина українською

В "Манчестер Юнайтед" некоторые игроки недовольны поведением форварда Криштиану Роналду, пишет журналист Bild Кристиан Фальк. Португальский форвард "хочет руководить раздевалкой со своей группировкой".

В первую очередь, недовольство высказывают английские игроки. Лидерами в их группе выступают Маркус Рэшфорд и Харри Магуайр.

До встречи с "Брайтоном" (2:0) Роналду не забивал на протяжении шести матчей подряд, и это была самая длинная сухая серия 37-летнего футболиста с начала 2009 года, когда он играл свой последний сезон за "Манчестер Юнайтед" до возвращения в клуб.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
16.02.2022 в 16:10
"Двічі в одну річку не знайдеш..." ©
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