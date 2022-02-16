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Поль Погба готов сменить клуб
Игроком интересуются другие клубы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может сменить клуб. Игроком интересуется другой клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, Погба не против перейти в другой клуб из Англии, однако он не исключает возможности остаться в стане манкунианцев.
Отметим, что в нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах английской Премьер-лиги забил один гол и отдал семь результативных передач.
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