Поль Погба готов сменить клуб

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может сменить клуб. Игроком интересуется другой клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Погба не против перейти в другой клуб из Англии, однако он не исключает возможности остаться в стане манкунианцев.

Отметим, что в нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах английской Премьер-лиги забил один гол и отдал семь результативных передач.