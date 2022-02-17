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Найдите отличия. Манчестер Сити требует от клуба из Чили прекратить использование их эмблемы
Уж слишком очевидное сходство
Getty Images / Global Images Ukraine
Боссы английского "Манчестер Сити" связались с руководством чилийского "Сантьяго Сити", клубом из третьего дивизиона Чили. Дело в том, что шейхи обнаружили солидное сходство в эмблемах команд.
"Горожане" обвиняют "Сантьяго Сити" в обмане – якобы чилийцы пытаются создать ложное впечатление принадлежности к City Football Group, специальной группы клубов холдинга "Манчестер Сити".
Англичане объявили о несанкционированном использовании товарного знака и характерного дизайна, а также упомянули пресс-релиз самих чилийцев – в нем упоминается, что боссы "Сантьяго" добавили слово "Сити" в название в попытке подражать "небесно-голубым".
Manchester City ???????????????????????????? acusó al Santiago City, de la Tercera División B de ????????, por uso no autorizado de marca registrada y diseño característico. Según @latercera, la molestia radica en el parecido del escudo del nuevo equipo chileno. pic.twitter.com/JEXl2Xo7k7— VarskySports (@VarskySports) February 15, 2022
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