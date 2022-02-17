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Найдите отличия. Манчестер Сити требует от клуба из Чили прекратить использование их эмблемы

Англия
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Уж слишком очевидное сходство

Найдите отличия. Манчестер Сити требует от клуба из Чили прекратить использование их эмблемы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Боссы английского "Манчестер Сити" связались с руководством чилийского "Сантьяго Сити", клубом из третьего дивизиона Чили. Дело в том, что шейхи обнаружили солидное сходство в эмблемах команд.

"Горожане" обвиняют "Сантьяго Сити" в обмане – якобы чилийцы пытаются создать ложное впечатление принадлежности к City Football Group, специальной группы клубов холдинга "Манчестер Сити".

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Англичане объявили о несанкционированном использовании товарного знака и характерного дизайна, а также упомянули пресс-релиз самих чилийцев – в нем упоминается, что боссы "Сантьяго" добавили слово "Сити" в название в попытке подражать "небесно-голубым".

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В статье: Манчестер Сити Сантьяго Сити
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Источник:
dailymail.co.uk

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