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Конте: Мы ослабли, вместо того чтобы усилиться

Англия
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Тренер хотел бы подписать новых игроков

Конте: Мы ослабли, вместо того чтобы усилиться

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал трансферную политику клуба.

В январе четыре важных игрока ушли, двое пришли. Даже численно на бумаге мы ослабли, вместо того чтобы усилиться. "Тоттенхэм" ищет молодых игроков, которые смогут развиваться, а не которые готовы. В этом и дело", — приводит слова Конте Фабрицио Романо.

В настоящее время "Тоттенхэм" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 36 очков.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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