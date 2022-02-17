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Конте: Мы ослабли, вместо того чтобы усилиться
Тренер хотел бы подписать новых игроков
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал трансферную политику клуба.
В январе четыре важных игрока ушли, двое пришли. Даже численно на бумаге мы ослабли, вместо того чтобы усилиться. "Тоттенхэм" ищет молодых игроков, которые смогут развиваться, а не которые готовы. В этом и дело", — приводит слова Конте Фабрицио Романо.
В настоящее время "Тоттенхэм" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 36 очков.
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