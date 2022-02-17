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Фернандиньо хочет продлить контракт с Ман Сити еще на один сезон
Но бразилец недоволен количеством игрового времени
Опытный полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо раздумывает над своим будущим.
Текущее соглашение 36-летнего бразильца с "горожанами" истекает в конце нынешнего сезона. Сам хавбек ранее заявлял, что мечтает завершить карьеру в Бразилии, но пока еще хочет поиграть на самом высоком уровне.
Фернандиньо не совсем доволен количеством игрового времени в этой кампании, но при этом настроен на работу и не высказывает претензии тренерскому штабу Пепа Гвардиолы.
Как сообщают английские СМИ, боссы "Сити" проведут переговоры с футболистом в конце сезона. Фернандиньо сможет провести в Манчестере еще один год, либо занять пост в структуре "горожан".
В текущем сезоне во всех турнирах бразильский игрок принял участие в 20 поединках, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.
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