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МЮ не рассчитывает продлить контракт с Погба и подпишет нового хавбека летом
Окружение футболиста также говорит о намерении уйти летом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Будущее полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба находится под вопросом.
Как сообщает издание Manchester Evening News, в стане "красных дьяволов" считают, что французский хавбек намерен покинуть клуб по окончанию сезона. Текущее соглашение Поля с "МЮ" действует до лета.
При Ральфе Рангнике Погба чувствует себя лучше чем при прошлих коучах "Ман Юнайтед", но близкие к футболисту источники сообщают, что чемпион мира в составе сборной Франции не намерен подписывать новый контракт.
По информации источника, "МЮ" уже не рассчитывает на продолжение соотрудничества и планирует летом приобрести нового игрока в центральную линию.
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