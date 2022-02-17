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МЮ не рассчитывает продлить контракт с Погба и подпишет нового хавбека летом

Англия
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Окружение футболиста также говорит о намерении уйти летом

МЮ не рассчитывает продлить контракт с Погба и подпишет нового хавбека летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Будущее полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба находится под вопросом.

Как сообщает издание Manchester Evening News, в стане "красных дьяволов" считают, что французский хавбек намерен покинуть клуб по окончанию сезона. Текущее соглашение Поля с "МЮ" действует до лета.

При Ральфе Рангнике Погба чувствует себя лучше чем при прошлих коучах "Ман Юнайтед", но близкие к футболисту источники сообщают, что чемпион мира в составе сборной Франции не намерен подписывать новый контракт.

По информации источника, "МЮ" уже не рассчитывает на продолжение соотрудничества и планирует летом приобрести нового игрока в центральную линию.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
Manchester Evening News

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