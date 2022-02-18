  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Самолету Сити пришлось садиться в Ливерпуле из-за шторма – тамошний аэропорт затроллил горожан
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самолету Сити пришлось садиться в Ливерпуле из-за шторма – тамошний аэропорт затроллил горожан

Англия
(2 голосов)

"Take me high my airplane! Take me high, take me down and back again!"

Самолету Сити пришлось садиться в Ливерпуле из-за шторма – тамошний аэропорт затроллил горожан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Сити" не смог сразу вернуться из Лиссабона в Манчестер после разгрома "Спортинга" (0:5) в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Вместо приземления самолет с Зинченко и Гвардиолой на борту просто кружил над манчестерским аэропортом.

Читайте также1/8 ЛЧ: Интер еще не дотягивает до Ливерпуля, а Мбаппе уже перегнал Месси. Аудиомнение #137

Причина в шторме "Дадли", который даже оставил без света тысячи британцев. Пресс-служба "горожан" своевременно заявила:

"Мы можем подтвердить, что самолет благополучно приземлился в Ливерпуле после того, как сильный ветер вынудил пилотов "отклониться" от Манчестера".

Самолет успешно приземлился в Ливерпуле – в аэропорту им. Джона Леннона. Пресс-служба воздушного причала не упустила возможности потроллить клуб из Манчестера:

"Здорово, что мы имеет возможность благополучно поприветствовать "Манчестер Сити" в футбольной столице Англии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...