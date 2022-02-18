Самолету Сити пришлось садиться в Ливерпуле из-за шторма – тамошний аэропорт затроллил горожан

"Сити" не смог сразу вернуться из Лиссабона в Манчестер после разгрома "Спортинга" (0:5) в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Вместо приземления самолет с Зинченко и Гвардиолой на борту просто кружил над манчестерским аэропортом.

Причина в шторме "Дадли", который даже оставил без света тысячи британцев. Пресс-служба "горожан" своевременно заявила:

"Мы можем подтвердить, что самолет благополучно приземлился в Ливерпуле после того, как сильный ветер вынудил пилотов "отклониться" от Манчестера".

We can confirm the plane transporting the first team home from Lisbon has landed safely in Liverpool, after high winds forced a diversion from Manchester.#ManCity — Manchester City (@ManCity) February 16, 2022

Самолет успешно приземлился в Ливерпуле – в аэропорту им. Джона Леннона. Пресс-служба воздушного причала не упустила возможности потроллить клуб из Манчестера:

"Здорово, что мы имеет возможность благополучно поприветствовать "Манчестер Сити" в футбольной столице Англии".