Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самолету Сити пришлось садиться в Ливерпуле из-за шторма – тамошний аэропорт затроллил горожан
"Take me high my airplane! Take me high, take me down and back again!"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Сити" не смог сразу вернуться из Лиссабона в Манчестер после разгрома "Спортинга" (0:5) в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Вместо приземления самолет с Зинченко и Гвардиолой на борту просто кружил над манчестерским аэропортом.
Причина в шторме "Дадли", который даже оставил без света тысячи британцев. Пресс-служба "горожан" своевременно заявила:
"Мы можем подтвердить, что самолет благополучно приземлился в Ливерпуле после того, как сильный ветер вынудил пилотов "отклониться" от Манчестера".
We can confirm the plane transporting the first team home from Lisbon has landed safely in Liverpool, after high winds forced a diversion from Manchester.#ManCity— Manchester City (@ManCity) February 16, 2022
Самолет успешно приземлился в Ливерпуле – в аэропорту им. Джона Леннона. Пресс-служба воздушного причала не упустила возможности потроллить клуб из Манчестера:
"Здорово, что мы имеет возможность благополучно поприветствовать "Манчестер Сити" в футбольной столице Англии".
Great to safely welcome Manchester City to the football capital of England this afternoon, after their flight was diverted from their home airport due to high winds. ⚽️ pic.twitter.com/eDaHI4VzgI— Liverpool Airport (@LPL_Airport) February 16, 2022
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Сербия, Шотландия, Австрия наращивают отрыв от Украины
- Лига конференций. Буде-Глимт шокировал Селтик, победы Лестера и Марселя
- Шериф Вернидуба уверенно переиграл Брагу благодаря пенальти и ошибке соперника
- Абрамович потерял из-за украинского кризиса 580 миллионов евро
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО