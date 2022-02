Самолету Сити пришлось садиться в Ливерпуле из-за шторма – тамошний аэропорт затроллил горожан

"Сити" не смог сразу вернуться из Лиссабона в Манчестер после разгрома "Спортинга" (0:5) в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Вместо приземления самолет с Зинченко и Гвардиолой на борту просто кружил над манчестерским аэропортом.

Причина в шторме "Дадли", который даже оставил без света тысячи британцев. Пресс-служба "горожан" своевременно заявила:

We can confirm the plane transporting the first team home from Lisbon has landed safely in Liverpool, after high winds forced a diversion from Manchester. #ManCity

Самолет успешно приземлился в Ливерпуле – в аэропорту им. Джона Леннона. Пресс-служба воздушного причала не упустила возможности потроллить клуб из Манчестера:

Great to safely welcome Manchester City to the football capital of England this afternoon, after their flight was diverted from their home airport due to high winds. ⚽️ pic.twitter.com/eDaHI4VzgI