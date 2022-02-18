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"Клубы инвестировали в него – он отплатил им за доверие". Конте назвал лучшего тренера мира
П – Признание, П – Пеп
Getty Images / Global Images Ukraine
В субботу, 19 февраля, "Тоттенхэм" сыграет центральный матч тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити". Менеджер "шпор" Антонио Конте дал интервью британской прессе накануне встрече на "Этихаде".
"Конечно, это будет тяжелая игра для нас, но в то же время мы хотим попробовать сыграть в свой футбол, мы хотим попробовать использовать этот матч, чтобы сделать шаг вперед. Между клубами безусловно существует пропасть, но нужно быть бесстрашными".
"Сити" будет владеть мячом 50-60-70 минут игры, но мы будем бороться. Гвардиола? Я думаю, мы говорим о лучшем тренере мира. Он показывает свой уровень в разных командах и в разных ситуациях. Клубы хотели инвестировать в него, а он отплатил им за доверие. Команды Пепа олицетворяют идеи футбола. "Сити" фаворит как на победу в АПЛ, так и на успех в ЛЧ. Я не вижу слабостей у этой команды".
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