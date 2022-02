Магуайр отреагировал на новость о том, что Роналду хочет забрать у него капитанскую повязку в МЮ

По информации издания Daily Mail, в "Манчестер Юнайтед" появилась новая проблема – якобы португальский форвард Криштиану Роналду желает стать новым капитаном "красных дьяволов", однако Харри Магуайр не хочет отказываться от отличительного знака.

Как сообщает источник, Харри готов отдать повязку португальцу, но только в конце сезона – защитник не желает навсегда потерять капитанский статус. При это якобы в раздевалке "манкунианцев" игроки видят лидером именно Роналду. Сам Магуайр отреагировал:

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone ???????? @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf