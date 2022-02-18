Магуайр отреагировал на новость о том, что Роналду хочет забрать у него капитанскую повязку в МЮ

По информации издания Daily Mail, в "Манчестер Юнайтед" появилась новая проблема – якобы португальский форвард Криштиану Роналду желает стать новым капитаном "красных дьяволов", однако Харри Магуайр не хочет отказываться от отличительного знака.

Ronaldo and Maguire embroiled in power struggle over Man Utd captaincy in fresh blow to interim boss Ralf Rangnick #MUFC @MirrorFootball https://t.co/VnrgcMME5D — David McDonnell (@DiscoMirror) February 17, 2022

Как сообщает источник, Харри готов отдать повязку португальцу, но только в конце сезона – защитник не желает навсегда потерять капитанский статус. При это якобы в раздевалке "манкунианцев" игроки видят лидером именно Роналду. Сам Магуайр отреагировал:

"Я видел много ложных новостей о "Манчестер Юнайтед", это одна из них. Я не буду комментировать все, что там написано, но нужно прояснить. Мы едины и сосредоточены на воскресном матче. Всем хорошего дня".