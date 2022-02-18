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Магуайр отреагировал на новость о том, что Роналду хочет забрать у него капитанскую повязку в МЮ

Англия
(2 голосов)

Криштиану не такой?

Магуайр отреагировал на новость о том, что Роналду хочет забрать у него капитанскую повязку в МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации издания Daily Mail, в "Манчестер Юнайтед" появилась новая проблема – якобы португальский форвард Криштиану Роналду желает стать новым капитаном "красных дьяволов", однако Харри Магуайр не хочет отказываться от отличительного знака.

Как сообщает источник, Харри готов отдать повязку португальцу, но только в конце сезона – защитник не желает навсегда потерять капитанский статус. При это якобы в раздевалке "манкунианцев" игроки видят лидером именно Роналду. Сам Магуайр отреагировал:

"Я видел много ложных новостей о "Манчестер Юнайтед", это одна из них. Я не буду комментировать все, что там написано, но нужно прояснить. Мы едины и сосредоточены на воскресном матче. Всем хорошего дня".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.02.2022 в 13:30
Не можна давати пов'язку Ниряльдови. Він зневажливий буде соплі в неї витирати і швиряти на газон після не вдалого матчу...
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