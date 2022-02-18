Красный дьявол до мозга костей. Сегодня 47 лет исполнилось многолетнему экс-капитану МЮ

Гари Александр Невилл родился 18 февраля 1975-го в Бери (Англия). Он выступал на позиции правого защитника в "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. После ухода Роя Кина был капитаном "МЮ" с 2005-го по 2011-й год. Всю свою футбольную карьеру Гари провел на "Олд Траффорд" (1992-2011). С "красными дьяволами" Невилл выиграл абсолютно все возможные клубные трофеи (кроме Суперкубка УЕФА и Лиги Европы).

После завершения игровой карьеры работал в качестве тренера – был одним из членов штаба сборной Англии, также не слишком удачно попробовал себя в роли наставника "Валенсии".

На данный момент Невилл – успешный комментатор и ведущий на британском телевидении.