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Красный дьявол до мозга костей. Сегодня 47 лет исполнилось многолетнему экс-капитану МЮ
100% манкунианец
Getty Images / Global Images Ukraine
Гари Александр Невилл родился 18 февраля 1975-го в Бери (Англия). Он выступал на позиции правого защитника в "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. После ухода Роя Кина был капитаном "МЮ" с 2005-го по 2011-й год. Всю свою футбольную карьеру Гари провел на "Олд Траффорд" (1992-2011). С "красными дьяволами" Невилл выиграл абсолютно все возможные клубные трофеи (кроме Суперкубка УЕФА и Лиги Европы).
После завершения игровой карьеры работал в качестве тренера – был одним из членов штаба сборной Англии, также не слишком удачно попробовал себя в роли наставника "Валенсии".
На данный момент Невилл – успешный комментатор и ведущий на британском телевидении.
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