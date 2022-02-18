  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Красный дьявол до мозга костей. Сегодня 47 лет исполнилось многолетнему экс-капитану МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красный дьявол до мозга костей. Сегодня 47 лет исполнилось многолетнему экс-капитану МЮ

Англия
(1 голосов)

100% манкунианец

Красный дьявол до мозга костей. Сегодня 47 лет исполнилось многолетнему экс-капитану МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Гари Александр Невилл родился 18 февраля 1975-го в Бери (Англия). Он выступал на позиции правого защитника в "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. После ухода Роя Кина был капитаном "МЮ" с 2005-го по 2011-й год. Всю свою футбольную карьеру Гари провел на "Олд Траффорд" (1992-2011). С "красными дьяволами" Невилл выиграл абсолютно все возможные клубные трофеи (кроме Суперкубка УЕФА и Лиги Европы).

После завершения игровой карьеры работал в качестве тренера – был одним из членов штаба сборной Англии, также не слишком удачно попробовал себя в роли наставника "Валенсии".

На данный момент Невилл – успешный комментатор и ведущий на британском телевидении.

Читайте такжеМиссия невыполнима. Почему Рангник не станет спасителем Манчестер Юнайтед

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гари Невилл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...