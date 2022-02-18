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Ман Сити – Шпоры, дерби Турина и возвращение Миколенко. Какой футбол смотреть на выходных
А также дерби "Боруссий" в Германии и шанс на реванш для "Аталанты"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые интересные матчи, которые состоятся 18-20 февраля
Ювентус - Торино
Итальянская Серия А
Время – 21:45
Трансляция – MEGOGO
"Торино" последний раз побеждал в дерби еще в 2015 году, а в качестве гостевой команды болельщики "быков" не видели побед с 1995-го. И все же это не мешает андердогу периодически создавать "Ювентусу" немало проблем. Из шести последних побед "Старой синьоры" только одна была с большим счетом, а во всех остальных встречах победные голы "Юве" забивал после часа игры, а то и в добавленное арбитром время. А в апреле прошлого года "Торино" вообще вел в счете, правда удержать преимущество на смог и удовлетворился ничьей. Итак, матч обещает выйти интригующим. Пусть фаворит в паре известен заранее, но проблем гости доставят ему немало.
???????????????????????? ????????????— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 18, 2022
????Juventus
????️Allianz Stadium
⏰Ore 20:45
????#JuveToro#SFT pic.twitter.com/z3Afq8OiLF
Боавишта - Бенфика
Португальская Примейра
Время – 22:15
Телетрансляция - Спорт 1
На прошлой неделе Роман Яремчук наконец-то вернулся к игре, залечив травму глаза. И сразу помог "Бенфике" одержать непростую победу над "Санта Кларой" - именно пас украинца на пустые ворота позволил Нуньесу забить победный гол. Тогда форвард вышел на смену. Теперь следует ожидать Романа со старта. Если до "Порту" действительно далеко, то деморализованный разгромом в Лиге Чемпионов "Спортинг" вполне может подпустить орлов на минимальное расстояние.
Вест Хэм - Ньюкасл
Английская Премьер-лига
Время – 14:30
Телетрансляция – Setanta Sport
Давайте будем откровенны – Андрей Ярмоленко вряд ли сыграет в этом матче. Если и получит время на поле, то где-то на исходе игры. Но это не отменяет того факта, что поединок – один из самых интересных в программе 26-го тура АПЛ. "Вест Хэм" ведет отчаянную борьбу за четвертое место, в его составе выступает один из лучших игроков лиги прямо сейчас – Джаррод Боуэн. "Ньюкасл" после зимнего шопинга выдал серию из трех побед подряд и уже не выглядит претендентом на вылет. А ведь амбиции клуба значительно выше, чем сохранение места в элите. Эдди Хау должен продемонстрировать потенциал, который может конкурировать с соперниками из верхней части турнирной таблицы.
Саутгемптон – Эвертон
Английская Премьер-лига
Время – 17:00
Телетрансляция – Setanta Sport
Если с Ярмоленко ситуация пессимистическая, то на Виталия Миколенко все возлагают большие надежды. В частности, и Фрэнк Лэмпард, который жаловался из-за травмы единственного левого защитника. Но Виталий уже здоров и готов закрыть свой фланг. Кстати, против него, скорее всего, будет играть шотландец Стюарт Армстронг. То есть, мы можем спроектировать локальное противостояние в контексте предстоящего поединка сборной Украины в плей-офф отбора в ЧМ.
Saint Domingo ????????— Everton (@Everton) February 17, 2022
⏪ Last time out: #EVESOU pic.twitter.com/20pIIulUgh
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Английская Премьер-лига
Время – 19:30
Телетрансляция – Setanta Sport
Вполне может оказаться в старте Александр Зинченко, который на неделе выходил на замену в игре со "Спортингом". "Тоттенхэм" все еще считается претендентом на место в Лиге Чемпионов, но три поражения подряд ставят под сомнение способность Антонио Конте решить локальную задачу. В противостоянии с монстром, созданным Хосепом Гвардиолой, традиционных горящих глаз не хватит – итальянцу нужно придумать что-нибудь еще. Хотя у "Тоттенгема" есть Харри Кейн - этот сезон у него не из лучших, но ведь мы знаем его потенциал. Убедительная игра может заставить шейхов наконец-то купить его летом.
Фиорентина – Аталанта
Итальянская Серия А
Время – 13:30
Телетрансляция – MEGOGO
Полторы недели назад "Аталанта" феерически проиграла "фиалкам" в Кубке Италии. Да и в рамках Серии А в первом круге именно "Фиорентина" праздновала победу. Команда из Бергамо обязана хоть чем-то ответить. Однако нынешняя форма команды Джанпьеро Гасперини не может не беспокоить поклонников "Богини". Не может беспокоить и состояние Руслана Малиновского, который после коронавирусной паузы очень далек от пикового Руслана Малиновского, которого мы привыкли видеть. Из последних десяти матчей не было ни одного, если бы в очных играх этих соперников забивалось меньше трех голов за 90 минут. Поэтому приготовьтесь, нас ждет не просто яркая битва, а еще и с голами.
Entriamo così nel weekend ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 18, 2022
Heading into the weekend like ????#UEL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/d5ZX6yqK3O
Лидс Юнайтед – Манчестер Юнайтед
Английская Премьер-лига
Время – 16:00
Телетрансляция – Setanta Sports
Пусть этот матч и не самая яркая вывеска текущего тура АПЛ, но МЮ сейчас в таком состоянии, что способен подарить интригу против любого. Роналду то ли постарел, то ли действительно все настолько плохо у "дьяволов", что он забил всего один гол в семи последних играх. А его команда в четырех крайних встречах победила только раз и вдобавок вылетела из Кубка Англии от представителя Чемпионшипа. "Лидс" сейчас и сам далеко не конкурент чуть ли не половине АПЛ, но его домашние игры редко бывают скучными. В пяти последних матчах на "Элланд Роуд" зрители увидели 19 голов – самый результативный стадион АПЛ с начала 2022 года.
Валенсия – Барселона
Испанская Ла Лига
Время – 17:15
Телетрансляция – MEGOGO
Каталонский гранд, несмотря на все проблемы, все же добрался до четвертой строчки таблицы Ла Лиги, но выигрывает эту борьбу у мадридского "Атлетико" только по дополнительным показателям. В предыдущем туре "Барса" не смогла одолеть соседей из "Эспаньола", сравнимого с ближайшим оппонентом. "Валенсия" сейчас совершенно не впечатляет: последний раз побеждать в чемпионате удавалось еще в прошлом году. Однако уже в 2022-м "летучие мыши" останавливали "Реал Сосьедад" и "Севилью", а у "Атлетико" после первого тайма выигрывали 2:0.
Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах
Немецкая Бундеслига
Время – 18:30
Телетрансляция – Setanta Sport
Насколько "Бавария" цинично забирает лучших игроков у Дортмунда, настолько Дортмунд регулярно приглашает на более состоятельных условиях к себе футболистов Гладбаха. Марко Ройс, Махмуд Дауд, Торган Азар, а прошлым летом еще и главный тренер Марко Розе - это те, кого из Менхенгладбаха выдернули "шмели" за последние десять лет. К слову, тренерские перестановки не пошли на пользу ни одной из команд: дортмундцев при Розе штормит настолько, что команда едва избежала разгромного поражения в четверг в Лиге Европы, а гладбахцы без Розе из претендента на еврокубки превратились в аутсайдера Бундеслиги. А еще это классическое противостояние немецкого футбола, где болельщики охотно спорят, какая же из двух "Боруссий" в Германии главная. И это не всегда более богатая из Дортмунда. Например, в первом круге победу праздновали "жеребцы" из Менхенгладбаха.
Десна - Кривбасс
Контрольный матч клубов УПЛ и ПФЛ
Время - уточняется
Трансляция - Youtube ФК "Кривбасс"
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Западноевропейский футбол на этих выходных подарит нам не очень много топ-игр. Поэтому, если вам будет мало девяти вышеперечисленных, то вот вам настоящий андеграунд, созданный украинцами, но на турецкой траве. Настолько андеграундный андеграунд, что за двое суток до игры даже не изестно, в котором часу она начнётся, но следить за матчем вы точно сможете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Как выглядит "Десна" за неделю до возобновления УПЛ и что из себя представляет "Кривбасс" за полгода до Премьер-лиги? В этом матче и узнаем.
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