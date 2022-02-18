Ман Сити – Шпоры, дерби Турина и возвращение Миколенко. Какой футбол смотреть на выходных

UA-Футбол собрал для вас самые интересные матчи, которые состоятся 18-20 февраля

Пятница, 18 февраля

Ювентус - Торино

Итальянская Серия А

Время – 21:45

Трансляция – MEGOGO

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

"Торино" последний раз побеждал в дерби еще в 2015 году, а в качестве гостевой команды болельщики "быков" не видели побед с 1995-го. И все же это не мешает андердогу периодически создавать "Ювентусу" немало проблем. Из шести последних побед "Старой синьоры" только одна была с большим счетом, а во всех остальных встречах победные голы "Юве" забивал после часа игры, а то и в добавленное арбитром время. А в апреле прошлого года "Торино" вообще вел в счете, правда удержать преимущество на смог и удовлетворился ничьей. Итак, матч обещает выйти интригующим. Пусть фаворит в паре известен заранее, но проблем гости доставят ему немало.

Боавишта - Бенфика

Португальская Примейра

Время – 22:15

Телетрансляция - Спорт 1

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

На прошлой неделе Роман Яремчук наконец-то вернулся к игре, залечив травму глаза. И сразу помог "Бенфике" одержать непростую победу над "Санта Кларой" - именно пас украинца на пустые ворота позволил Нуньесу забить победный гол. Тогда форвард вышел на смену. Теперь следует ожидать Романа со старта. Если до "Порту" действительно далеко, то деморализованный разгромом в Лиге Чемпионов "Спортинг" вполне может подпустить орлов на минимальное расстояние.

Суббота, 19 февраля

Вест Хэм - Ньюкасл

Английская Премьер-лига

Время – 14:30

Телетрансляция – Setanta Sport

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Давайте будем откровенны – Андрей Ярмоленко вряд ли сыграет в этом матче. Если и получит время на поле, то где-то на исходе игры. Но это не отменяет того факта, что поединок – один из самых интересных в программе 26-го тура АПЛ. "Вест Хэм" ведет отчаянную борьбу за четвертое место, в его составе выступает один из лучших игроков лиги прямо сейчас – Джаррод Боуэн. "Ньюкасл" после зимнего шопинга выдал серию из трех побед подряд и уже не выглядит претендентом на вылет. А ведь амбиции клуба значительно выше, чем сохранение места в элите. Эдди Хау должен продемонстрировать потенциал, который может конкурировать с соперниками из верхней части турнирной таблицы.

Саутгемптон – Эвертон

Английская Премьер-лига

Время – 17:00

Телетрансляция – Setanta Sport

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Если с Ярмоленко ситуация пессимистическая, то на Виталия Миколенко все возлагают большие надежды. В частности, и Фрэнк Лэмпард, который жаловался из-за травмы единственного левого защитника. Но Виталий уже здоров и готов закрыть свой фланг. Кстати, против него, скорее всего, будет играть шотландец Стюарт Армстронг. То есть, мы можем спроектировать локальное противостояние в контексте предстоящего поединка сборной Украины в плей-офф отбора в ЧМ.

Манчестер Сити - Тоттенхэм

Английская Премьер-лига

Время – 19:30

Телетрансляция – Setanta Sport

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Вполне может оказаться в старте Александр Зинченко, который на неделе выходил на замену в игре со "Спортингом". "Тоттенхэм" все еще считается претендентом на место в Лиге Чемпионов, но три поражения подряд ставят под сомнение способность Антонио Конте решить локальную задачу. В противостоянии с монстром, созданным Хосепом Гвардиолой, традиционных горящих глаз не хватит – итальянцу нужно придумать что-нибудь еще. Хотя у "Тоттенгема" есть Харри Кейн - этот сезон у него не из лучших, но ведь мы знаем его потенциал. Убедительная игра может заставить шейхов наконец-то купить его летом.

Воскресенье, 20 февраля

Фиорентина – Аталанта

Итальянская Серия А

Время – 13:30

Телетрансляция – MEGOGO

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Полторы недели назад "Аталанта" феерически проиграла "фиалкам" в Кубке Италии. Да и в рамках Серии А в первом круге именно "Фиорентина" праздновала победу. Команда из Бергамо обязана хоть чем-то ответить. Однако нынешняя форма команды Джанпьеро Гасперини не может не беспокоить поклонников "Богини". Не может беспокоить и состояние Руслана Малиновского, который после коронавирусной паузы очень далек от пикового Руслана Малиновского, которого мы привыкли видеть. Из последних десяти матчей не было ни одного, если бы в очных играх этих соперников забивалось меньше трех голов за 90 минут. Поэтому приготовьтесь, нас ждет не просто яркая битва, а еще и с голами.

Лидс Юнайтед – Манчестер Юнайтед

Английская Премьер-лига

Время – 16:00

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Пусть этот матч и не самая яркая вывеска текущего тура АПЛ, но МЮ сейчас в таком состоянии, что способен подарить интригу против любого. Роналду то ли постарел, то ли действительно все настолько плохо у "дьяволов", что он забил всего один гол в семи последних играх. А его команда в четырех крайних встречах победила только раз и вдобавок вылетела из Кубка Англии от представителя Чемпионшипа. "Лидс" сейчас и сам далеко не конкурент чуть ли не половине АПЛ, но его домашние игры редко бывают скучными. В пяти последних матчах на "Элланд Роуд" зрители увидели 19 голов – самый результативный стадион АПЛ с начала 2022 года.

Валенсия – Барселона

Испанская Ла Лига

Время – 17:15

Телетрансляция – MEGOGO

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Каталонский гранд, несмотря на все проблемы, все же добрался до четвертой строчки таблицы Ла Лиги, но выигрывает эту борьбу у мадридского "Атлетико" только по дополнительным показателям. В предыдущем туре "Барса" не смогла одолеть соседей из "Эспаньола", сравнимого с ближайшим оппонентом. "Валенсия" сейчас совершенно не впечатляет: последний раз побеждать в чемпионате удавалось еще в прошлом году. Однако уже в 2022-м "летучие мыши" останавливали "Реал Сосьедад" и "Севилью", а у "Атлетико" после первого тайма выигрывали 2:0.

Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах

Немецкая Бундеслига

Время – 18:30

Телетрансляция – Setanta Sport

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Насколько "Бавария" цинично забирает лучших игроков у Дортмунда, настолько Дортмунд регулярно приглашает на более состоятельных условиях к себе футболистов Гладбаха. Марко Ройс, Махмуд Дауд, Торган Азар, а прошлым летом еще и главный тренер Марко Розе - это те, кого из Менхенгладбаха выдернули "шмели" за последние десять лет. К слову, тренерские перестановки не пошли на пользу ни одной из команд: дортмундцев при Розе штормит настолько, что команда едва избежала разгромного поражения в четверг в Лиге Европы, а гладбахцы без Розе из претендента на еврокубки превратились в аутсайдера Бундеслиги. А еще это классическое противостояние немецкого футбола, где болельщики охотно спорят, какая же из двух "Боруссий" в Германии главная. И это не всегда более богатая из Дортмунда. Например, в первом круге победу праздновали "жеребцы" из Менхенгладбаха.

Десна - Кривбасс

Контрольный матч клубов УПЛ и ПФЛ

Время - уточняется

Трансляция - Youtube ФК "Кривбасс"

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Западноевропейский футбол на этих выходных подарит нам не очень много топ-игр. Поэтому, если вам будет мало девяти вышеперечисленных, то вот вам настоящий андеграунд, созданный украинцами, но на турецкой траве. Настолько андеграундный андеграунд, что за двое суток до игры даже не изестно, в котором часу она начнётся, но следить за матчем вы точно сможете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Как выглядит "Десна" за неделю до возобновления УПЛ и что из себя представляет "Кривбасс" за полгода до Премьер-лиги? В этом матче и узнаем.