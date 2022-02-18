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Тухель: Мы не думаем о победе в АПЛ. Прямо сейчас мы боремся за топ-4
16 очков отставания в Англии – непреодолимый отрыв
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Главный тренер "Челси" Томас Тухель высказался об ожиданиях от остатка сезона в Премьер-лиге. "Необходим реалистичный подход, мы не должны забываться", – приводит его слова Sky Sports.
"Все довольно сложно. Это вызов, и мы такое любим. 16 очков отставания – это слишком много, слишком далеко от того, чего мы хотим, чего требуем от себя, но такова реальность.
Необходим реалистичный подход, так что мы не должны забываться, думая о победе в АПЛ. Нужно осознать, что прямо сейчас мы боремся за топ-4, а это очень серьезно.
В конце сезона можно оглянуться назад, подумать о причинах и попытаться сделать что-то лучше. Конечно, мы стараемся совершенствоваться в течение сезона, но сейчас нужно быть реалистами. В данный момент для нас все не так просто», – сказал тренер "Челси".
"Челси" на данный момент идет на 3 месте в АПЛ с 47 очками после 24 туров. Ближайший преследователь – "Манчестер Юнайтед" с 43 очками после 25 туров, а отставание от "Ливерпуля" составляет 7 очков.
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