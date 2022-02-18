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Гвардиола: Если Тоттенхэм довериться Конте на 100%, их ждет успех
Испанец высоко оценил итальянца
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался по поводу работы Антонио Конте в "Тоттенхэме". "Я многому учусь, наблюдая за его командами", – приводит его слова Sky Sports.
"Не думаю, что могу сказать что-то по этому поводу. Потому что я многому учусь, наблюдая за его командами.
Если клуб будет полагаться на него на 100 процентов, их ждет успех. Он продемонстрировал это в "Ювентусе", "Интере" и "Челси".
Мой первый сезон в "Ман Сити" был сложным с точки зрения результатов. Каждому тренеру нужно время и инвестиции, нужно много-много вещей, чтобы работать долгое время и добиваться успеха, особенно в этой стране.
Когда я наблюдаю за его командами, чувствую, что могу чему-то научиться. Я испытываю невероятное уважение к этому факту", – заявил Гвардиола.
"Тоттенхэм" идет на 8 месте после 22 туров с 36 очками. "Шпоры" отстают от 4 "МЮ" на 7 очков, имея в запасе 3 матча.
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