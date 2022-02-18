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Гвардиола: Если Тоттенхэм довериться Конте на 100%, их ждет успех

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Гвардиола: Если Тоттенхэм довериться Конте на 100%, их ждет успех

Фото: twitter.com/SpursOfficial

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался по поводу работы Антонио Конте в "Тоттенхэме". "Я многому учусь, наблюдая за его командами", – приводит его слова Sky Sports.

"Не думаю, что могу сказать что-то по этому поводу. Потому что я многому учусь, наблюдая за его командами.

Если клуб будет полагаться на него на 100 процентов, их ждет успех. Он продемонстрировал это в "Ювентусе", "Интере" и "Челси".

Мой первый сезон в "Ман Сити" был сложным с точки зрения результатов. Каждому тренеру нужно время и инвестиции, нужно много-много вещей, чтобы работать долгое время и добиваться успеха, особенно в этой стране.

Когда я наблюдаю за его командами, чувствую, что могу чему-то научиться. Я испытываю невероятное уважение к этому факту", – заявил Гвардиола.

"Тоттенхэм" идет на 8 месте после 22 туров с 36 очками. "Шпоры" отстают от 4 "МЮ" на 7 очков, имея в запасе 3 матча.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
skysports.com

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