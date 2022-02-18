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Челси попытается подписать 17-летнюю звезду Барселоны
Гави все ещё не продлил контракт с Барсой
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Полузащитник "Барселоны" Гави стал трансферной целью "Челси", сообщает Goal.com со ссылкой на El National. "Синим" придется выложить около 50 миллионов евро.
Сообщается, что "Барселоне" так и не удалось продлить контракт с Гави. Полузащитник отклонил первое предложение каталонцев, но все ещё открыт к переговорам.
В этом сезоне Гави провел за "Барселону" 29 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 17-летнего испанца в 40 миллионов евро.
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