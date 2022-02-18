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Конте: Тоттенхэм не хочет чтобы я говорил с итальянской прессой

Англия
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Очередной скандал итальянца

Конте: Тоттенхэм не хочет чтобы я говорил с итальянской прессой

фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался по поводу недавнего интервью Sky Sports Italia. После его публикации руководство попросило Антонио не общаться с итальянской прессой, сообщает The Athletic.

"Я не понимаю, почему кто-то хочет создать мне проблемы.

Президент очень хорошо знает мои мысли. Извините, но я немного встревожен этой ситуацией.

Клуб теперь не хочет, чтобы я разговаривал с итальянскими СМИ, потому что перевод не был точным.

Я всегда говорил, что мне нравится в "Тоттенхэме", нравится работать с этими игроками. Я всегда говорил это.

У нас впереди четыре месяца сезона, и мы должны сделать все возможное, чтобы финишировать на самом лучшем месте в таблице", – заявил менеджер.

Напомним, что в интервью менеджер прокомментировал зимнее трансферное окно, где сказал, что Кулусевски и Бентанкур хорошие футболисты, но недостаточно готовы.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
theathletic.com

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