Рангник: Узнал о том, что дерби "МЮ" - "Лидс" – одно из важнейших в Англии только неделю назад

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что до недавнего времени не знал, что дерби с "Лидсом" одно из крупнейших в Англии. "Надеюсь, у нас получится повысить наш уровень игры", – приводит его слова Sky Sports.

"Честно говоря, я узнал об этом только неделю назад. Большинство моих коллег сообщило мне, что это одно из самых больших дерби в Премьер-лиге.

К примеру, у меня в Германии также было достаточно внутренних дерби – с "Шальке" против дортмундской "Боруссии".

У нашей команды и наших игроков хватает опыта, чтобы играть против таких команд и в такой атмосфере. Надеюсь, у нас получится повысить наш уровень игры.

Спустя 15-20 лет это будет первая игра на полном стадионе "Лидса" с тех пор, как они в последний раз играли против "МЮ" в Премьер-лиге.

Это здорово. Все предпочитают играть при аншлаге, поэтому мы с нетерпением ждем этой игры", – подытожил Ральф.

Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, в 16:00 по киевскому времени. "МЮ" идет на 4 месте, а "Лидс" на 15.