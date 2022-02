УЕФА отклонила апелляцию Сити по дисквалификации Уокера

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер пропустит ещё 2 матча Лиги чемпионов, сообщает журналист Daily Mail Джек Гоган. УЕФА отклонила апелляцию "Манчестер Сити" по поводу дисквалификации англичанина.

UEFA have dismissed City's appeal over length of Kyle Walker's suspension. Misses a further two Champions League games.