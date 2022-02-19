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УЕФА отклонила апелляцию Сити по дисквалификации Уокера
Защитник пропустит ещё 2 матча
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер пропустит ещё 2 матча Лиги чемпионов, сообщает журналист Daily Mail Джек Гоган. УЕФА отклонила апелляцию "Манчестер Сити" по поводу дисквалификации англичанина.
UEFA have dismissed City's appeal over length of Kyle Walker's suspension. Misses a further two Champions League games.— Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) February 18, 2022
Напомним, что Кайл Уокер получил трехматчевую дисквалификацию за пинок Андре Силвы в матче против "РБ Лейпцига".
В этом сезоне фуллбек провел 23 матча за "Сити", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 25 миллионов евро.
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