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УЕФА отклонила апелляцию Сити по дисквалификации Уокера

Англия
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Защитник пропустит ещё 2 матча

УЕФА отклонила апелляцию Сити по дисквалификации Уокера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер пропустит ещё 2 матча Лиги чемпионов, сообщает журналист Daily Mail Джек Гоган. УЕФА отклонила апелляцию "Манчестер Сити" по поводу дисквалификации англичанина.

Напомним, что Кайл Уокер получил трехматчевую дисквалификацию за пинок Андре Силвы в матче против "РБ Лейпцига".

В этом сезоне фуллбек провел 23 матча за "Сити", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 25 миллионов евро.

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В статье: Кайл Уокер УЕФА Лига чемпионов Манчестер Сити
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