УЕФА отклонила апелляцию Сити по дисквалификации Уокера

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер пропустит ещё 2 матча Лиги чемпионов, сообщает журналист Daily Mail Джек Гоган. УЕФА отклонила апелляцию "Манчестер Сити" по поводу дисквалификации англичанина.

UEFA have dismissed City's appeal over length of Kyle Walker's suspension. Misses a further two Champions League games. — Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) February 18, 2022

Напомним, что Кайл Уокер получил трехматчевую дисквалификацию за пинок Андре Силвы в матче против "РБ Лейпцига".

В этом сезоне фуллбек провел 23 матча за "Сити", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 25 миллионов евро.