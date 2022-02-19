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Бербатов: Есть смысл в том, чтобы сделать Роналду капитаном Манчестер Юнайтед

Англия
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(1 голосов)

Эксперт считает, что таким образом команда выиграет

Бербатов: Есть смысл в том, чтобы сделать Роналду капитаном Манчестер Юнайтед

Фото: Football Espana

Новина українською

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов высказал мнение, что Криштиану Роналду стоит сделать капитаном "Манчестер Юнайтед".

"Очевидно, что Роналду – икона футбола, он добился всего. Когда в команде есть такой игрок, нужно использовать его, спрашивать совета и слушать, что он говорит. Он подает пример во время тренировок, своей игрой.

Есть смысл в том, чтобы сделать Роналду капитаном, потому что в футболе он повидал все. С другой стороны, капитан "МЮ" – Магуайр. Ладно, возможно, у него могут случаться странные, неудачные матчи, но я не думаю, что он хотел бы убежать от этой ответственности.

Если в этих слухах есть доля правды, они должны сесть, поговорить друг с другом и тренером и просто разобраться с этим" – сказал Бербатов.

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В статье: Криштиану Роналду Димитар Бербатов Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (0)
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fato43
19.02.2022 в 10:49
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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