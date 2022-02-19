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Бербатов: Есть смысл в том, чтобы сделать Роналду капитаном Манчестер Юнайтед
Эксперт считает, что таким образом команда выиграет
Фото: Football Espana
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов высказал мнение, что Криштиану Роналду стоит сделать капитаном "Манчестер Юнайтед".
"Очевидно, что Роналду – икона футбола, он добился всего. Когда в команде есть такой игрок, нужно использовать его, спрашивать совета и слушать, что он говорит. Он подает пример во время тренировок, своей игрой.
Есть смысл в том, чтобы сделать Роналду капитаном, потому что в футболе он повидал все. С другой стороны, капитан "МЮ" – Магуайр. Ладно, возможно, у него могут случаться странные, неудачные матчи, но я не думаю, что он хотел бы убежать от этой ответственности.
Если в этих слухах есть доля правды, они должны сесть, поговорить друг с другом и тренером и просто разобраться с этим" – сказал Бербатов.
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