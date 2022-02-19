Испорченный праздник. К годовщине первого спектакля в Театре Мечты

Соперничество между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", также известное как Северо-западное дерби – одно из самых знаковых противостояний в британском футболе и мировом клубном футболе вообще. Разборки двух знаменитых команд из соседних городов длятся уже почти 130 лет и насчитывают свыше 200 поединков. Но некоторые из этих рандеву стоят особняком. Как например, игра 122-летней давности, ставшая матчем-открытием легендарного стадиона "Олд Траффорд".

Новый клубный стадион был мечтой мажоритарного акционера и президента "МЮ", а по совместительству – управляющего директора местной пивоваренной компании "Манчестер Брюэри" Джона Генри Дэвиса. После первого чемпионского титула "Юнайтед" в 1908 году босс манкунианцев окончательно утвердился во мнении, что арена "Бэнк-стрит" слишком мала (после двух реконструкций ее вместимость достигала 50.000) и ограничивает амбиции клуба и растущую фанатскую базу.

В феврале 1909 года планы начали воплощаться в жизнь. Компания Дэвиса купила участок земли на юго-западной окраине города, неподалеку от крикетного стадиона "Олд Траффорд Крикет Граунд" (был открыт еще в 1857 году), и передала его клубу в долгосрочную аренду. Строительные работы проходили под руководством знаменитого шотландского архитектора Арчибальда Литча, на счету которого к тому времени значилось уже около 20 подобных сооружений, включая "Стэмфорд Бридж", "Энфилд", "Хэмпден Парк" и "Уайт Харт Лейн". Вместе со стоимостью земли новый стадион, состоявший из южной сидячей крытой трибуны и трех стоячих открытых трибун, обошелся Дэвису и его компании почти в 90 тысяч фунтов, огромные по тем временам деньги. Для сравнения, средний трансфер за игрока тогда не превышал тысячи фунтов. Из-за большой стоимости строительства (его вела фирма "Брэмелд и Смит") клуб на некоторое время даже получил прозвище "Денежные мешки Юнайтед" (Moneybags United). В первоначальном проекте арена должна была вмещать 100.000 зрителей, но по мере того, как росли издержки, количество мест было сокращено до 80 тысяч. Несмотря на это, стадион, названный "Юнайтед Футбол Граунд" (в "Олд Траффорд" он был переименован в 1936 году), вышел огромным, ультрасовременным, готовым к расширению и модернизации. Строительство было полностью завершено к концу 1909 года, но с открытием решили чуть повременить, ожидая подходящего случая. Таковым стало очередное Северо-западное дерби, когда в гости к "МЮ" пожаловал "Ливерпуль".

19 февраля 1910 года новенький стадион, впервые распахнувший свои двери для болельщиков, был заполнен под завязку. Журналист Manchester Evening News, присутствовавший на матче, так описал свои впечатления о новом доме "Юнайтед": "Это самое красивое, самое просторное и поразительное место, которое я когда-либо видел. Как футбольному стадиону ему нет равных в мире, это честь для Манчестера. Пока команда играет в таком месте, она будет способна творить чудеса".

Фото из архива

Команды вышли на игру в таких составах:

"Манчестер Юнайтед": Гарри Могер, Джордж Стейси, Винсент Хейз, Дик Дакворт, Чарли Робертс (капитан), Алекс Белл, Билли Мередит, Гарольд Халс, Том Хоумер, Сэнди Тернбулл, Джордж Уолл.

Тренер (секретарь-менеджер) Джеймс Эрнест Мэнгналл

"Ливерпуль": Сэм Харди, Том Чорлтон, Джимми Харроп, Джон Макконнелл, Джеймс Брэдли, Джон Макдональд, Артур Годдард (капитан), Джеймс Стюарт, Джек Паркинсон, Рональд Орр, Джо Хьюитт.

Тренер Том Уотсон.

К радости трибун счет в матче открыли хозяева. Автором первого гола в истории "Олд Траффорда" стал форвард "МЮ" Том Хоумер: ударом с нескольких метров он сумел переиграл вратаря "красных" и сборной Англии Сэма Харди. Защитники манкунианцев со стартовых минут наглухо закрыли лучшего снайпера соперников Джека Паркинсона, который по итогам того сезона с большим преимуществом победил в бомбардирской гонке. Но и без него у "Ливера" нашлось кому забивать: в середине тайма с интервалом в пять минут голами отметились капитан гостей Артур Годдард и правый крайний Джеймс Стюарт. Перед самым перерывом у "Юнайтед" прошла быстрая атака левым флангом, которую завершил точным ударом Джордж Уолл, и отдыхать команды ушли при ничейном результате.

Во втором тайме Стюарт и Годдард еще по разу огорчили голкипера хозяев Гарри Могера. В свою очередь страж ворот мерсисайдцев Сэм Харди после перерыва показал себя во всей красе. Один из лучших киперов того времени, всегда отличавшийся фантастическим чутьем и грамотным выбором позиции, на последнем рубеже обороны действовал надежно и хладнокровно. Все, что удалось игрокам "Юнайтед", это сократить отставание в счете до минимума. Незадолго до конца поединка сработала связка Билли Мередит – Сэнди Тернбулл: валлиец остро прострелил с правого фланга, а шотландец в касание замкнул. Кстати, Тернбулл, являвшийся любимцем местной публики, был едва ли не первым футболистом, о котором болельщики "МЮ" сочинили персональную песню и распевали ее во время матчей. Но в тот вечер поклонникам команды, наверняка, было не до песен: итоговое поражение 3:4 явно испортило им праздник открытия нового стадиона.