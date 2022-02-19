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Клопп: Самая маленькая из моих проблем - это отставание от Манчестер Сити в таблице
Тренер не считает ситуацию критической
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о том, является ли отставание от "Манчестер Сити" главной проблемой "Ливерпуля":
"На самом деле, многое нужно исправить. Самая маленькая из моих проблем – это то, что вы сказали о "Сити". Нет ни дня в неделе, ни минуты, когда я думаю об этом. Мы не имеем к этому никакого отношения, нам нужно только выигрывать свои матчи и смотреть, получится у нас подобраться ближе или нет.
Помимо этого, мы боремся за место в Лиге чемпионов. Для этого нам нужно выигрывать матчи. Если мы хотим пройти дальше в кубковых соревнованиях или выиграть кубок, нужно выигрывать матчи.
Решение то же самое: выигрывая матчи, ты решаешь свои проблемы, и это единственное, о чем мы говорим", – сказал Юрген.
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