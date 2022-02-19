Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рангник: Атмосфера в раздевалке стала лучше, чем была несколько недель назад
Коуч поделился деталями
Фото: Transfermarkt
Тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник опроверг слухи о плохой атмосфере внутри команды:
"Я слышал о том, что писали, но все, что я могу сказать, основываясь на своем опыте за 11-12 недель, – это то, что некоторые игроки были недовольны до закрытия трансферного окна.
У нас был слишком большой состав, и многие игроки понимали, что не смогут получить игровое время.
Ситуация определенно стала лучше. Атмосфера в раздевалке стала лучше, чем была несколько недель назад.
Для нас главное – хорошо играть и демонстрировать сплоченность на поле, получать максимум от наших выступлений и выигрывать матчи. Это то, на что мы можем повлиять", – сказал Рангник.
Популярное сейчас
- Яремчук вышел на 87-й минуте ничейного матча Бенфики против середняка чемпионата
- Днепр-1 потерпел первое поражение, Ворскла не побеждала. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Картушов в Металлисте, канадец в Черноморце. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Новичок Ливерпуля - чистокровный индеец. Его народ вымирает из-за голода, нищеты и добычи угля
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
Новости по теме
- 01:38 Прогнозы на футбол С Миколенко в составе. Саутгемптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22
- 22:04 Зарубежные Рангник: Узнал о том, что дерби "МЮ" - "Лидс" – одно из важнейших в Англии только неделю назад
- 21:49 Зарубежные МЮ не рассчитывает продлить контракт с Погба и подпишет нового хавбека летом