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Рангник: Атмосфера в раздевалке стала лучше, чем была несколько недель назад

Англия
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Коуч поделился деталями

Рангник: Атмосфера в раздевалке стала лучше, чем была несколько недель назад

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник опроверг слухи о плохой атмосфере внутри команды:

"Я слышал о том, что писали, но все, что я могу сказать, основываясь на своем опыте за 11-12 недель, – это то, что некоторые игроки были недовольны до закрытия трансферного окна.

У нас был слишком большой состав, и многие игроки понимали, что не смогут получить игровое время.

Ситуация определенно стала лучше. Атмосфера в раздевалке стала лучше, чем была несколько недель назад.

Для нас главное – хорошо играть и демонстрировать сплоченность на поле, получать максимум от наших выступлений и выигрывать матчи. Это то, на что мы можем повлиять", – сказал Рангник.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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