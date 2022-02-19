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Ричардс: Таков Манчестер Юнайтед: когда результатов нет, виноват всегда кто-то другой
Игрок раскритиковал манкунианцев
Экс-игрок "Астон Виллы" и "Манчестер Сити" Майка Ричардс рассказал об атмосфере в раздевалке "Манчестер Юнайтед":
"У меня в голове не укладывается мысль о том, что слухи могут просачиваться из раздевалки и наносить ущерб клубу. Вот почему я ошеломлен постоянным потоком новостей, поступающих из "Манчестер Юнайтед", которые все время выставляют их в плохом свете.
На прошлой неделе появились сообщения о том, что Криса Армаса, американского помощника Ральфа Рангника, некоторые члены команды называют Тедом Лассо. Тот, кто придумал это, считает это смешным, но на самом деле это не шутки. Это совершенно неуважительно и говорит о них больше, чем об Армасе.
Таков "Ман Юнайтед" на данный момент: когда результатов нет, виноват всегда кто-то другой, а не игроки. Сейчас им стоит опустить голову и работать над улучшением ситуации. Еще многое нужно изменить, прежде чем они смогут добиться должного прогресса", - сказал Майка.
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