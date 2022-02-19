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Клопп: Пять замен в АПЛ необходимы. Надо иметь возможность сберечь силы игроков

Англия
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Клопп: Пять замен в АПЛ необходимы. Надо иметь возможность сберечь силы игроков

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о необходимости введения пяти замен в английском футболе:

"Я не могу поверить, что кто-то, кто зарабатывает деньги разговорами о футболе, до сих пор этого не понимает. Мы делаем это ради тактического преимущества? Это не имеет к ситуации никакого отношения. Вообще никакого! Каждый тренер будет пользоваться этой возможностью.

Кто-то снова говорит: "Вы хотите 5 замен, потому что у вас преимущество". Это совершенно не так. Я не могу поверить, что это все еще обсуждается в таком ключе. Вот почему в этой стране это до сих пор не реализовано.

Во всех других странах так делают, и получается довольно хорошо. Это не приводит к тому, что "Бавария" опережает всех на 20 очков, или к внезапному отрыву лучших команд Италии. Нет этого, турниры там очень плотные. А в этой стране прячутся за такими словами: "Не, это помогает тем, это помогает другим".

Пять замен необходимы. На будущее. Хотя бы ради будущего, потому что надо иметь возможность сберечь силы, потому что они не могут делать это на поле. Надо сделать это", – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Liverpool Echo

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