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АПЛ. Арсенал приблизился к четвертому месту, неожиданные победы Уотфорда и Бернли 

Англия
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Интрига в борьбе за выживание закручивается до предела 

АПЛ. Арсенал приблизился к четвертому месту, неожиданные победы Уотфорда и Бернли 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 26-й тур

Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Брентфорд” 2:1

Голы: Смит-Роу 48, Сака 79 – Нергор 90+3

“Арсенал”: Рэмсдейл – Соареш, Уайт, Габриэл, Тирни – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Ляказетт (Нкетиа 84), Смит-Роу (Пепе 75)

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Янссон, Айер – Генри, Дасилва (Баптист 68), Нергор, Йенсен (Янельт 44), Канос (Годдос 84) – Висса, Мбемо

Предупреждения: Габриэл 86 – Янссон 81

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Уотфорд” 0:1

Гол: Деннис 78

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш (Янг 65), Чемберс, Мингз, Динь – Макгинн, Луис (Уоткинс 58), Рэмзи – Буэндиа (Бэйли 72), Ингз, Коутиньо

“Уотфорд”: Фостер – Камара, Самир (Кабаселе 90+3), Кэткарт, Фемения – Клеверли, Луза, Сиссоко, Сарр – Деннис (Сема 86), Кинг

Предупреждения: Кэш 58 – Сиссоко 65, Камара 82

Фалмер, “Амекст Стэдиум”

“Брайтон” – “Бернли” 0:3

Голы: Вегорст 21, Браунхилл 40, Леннон 69

“Брайтон”: Санчес – Лэмпти, Велтман, Даффи, Кукурелья – Лаллана (Троссард 56), Биссума, Мак Аллистер – Модер (Марч 56) – Уэлбек (Фергюсон 69), Мопе

“Бернли”: Поуп – Питерс, Ми, Коллинз, Робертс – Макнил, Браунхилл, Корк, Леннон (Лоутон 90+2) – Вегорст (Барнс 88), Корне (Родригес 55)

Предупреждения: Даффи 85 – Питерс 26, Робертс 59, Леннон 61, Браунхилл 87

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Брентфорд Уотфорд Брайтон энд Хоув Альбион Бернли
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