АПЛ. Ливерпуль - Норвич 3:1. Легкий испуг

Победа “Ливерпуля” над “Норвичем” получилась не такой уж простой, как можно было ожидать. Юрген Клопп предсказуемо провел несколько изменений в составе. Александер-Арнольд, Фирмино и Жота не попали в заявку на игру, Фабиньо и Робертсон просидели все 90 минут в запасе, Тьяго вышел на поле во втором тайме. Не подвергалось сомнению только место в старте Алиссона, ван Дейка и Салаха, который не хочет отдыхать ни минуты.

Первый тайм прошел в бесконечных атаках “Ливерпуля”. Цимикас не попал в ворота с метра после классного паса Салаха, Диас пробил выше ворот, Норманн вынес мяч с линии после удара Салаха. Но все же ощущалось, что “Ливерпуль” был не совсем в порядке. Свой момент имел “Норвич”. После стандарта в атаке вторым темпом Пукки оказался без опеки, но не попал по воротам, пробив рядом со штангой.

Вторая половина игры началась для “Ливерпуля” с шока. Гомес и Окслейд-Чемберлен не доиграли со своими соперниками на фланге, Сарджент дал пас на Рашицу, удар и Матип крайне неудачно подставил ногу – 0:1.

На лицах игроков “Ливерпуля” была заметна не скрываемая фрустрация, а Клопп с своим помощником Лейндерсоном обсуждали, какие изменения нужно произвести, чтобы переломить игру.

В итоге тренеры “Ливерпуля” приняли нестандартное решение – Тьяго и Ориги заменили Кейта и Окса, и “Ливерпуль” перешел на схему 4-4-2.

Сразу же хозяевам стало удаваться растягивать оборону “Норвича”, появилось пространство, и первый гол не заставил себя ждать. Хендерсон выбросил заброс в штрафную, Цимикас скинул мяч головой, а ворота поразил Мане пробив в красивом акробатическом прыжке.

⚽️???? Liverpool are the 2nd team in Europe's major 5 Leagues to score 100+ goals in all competitions this season, after Bayern Munich (108)



