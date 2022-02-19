АПЛ. Ливерпуль - Норвич 3:1. Легкий испуг

Победа “Ливерпуля” над “Норвичем” получилась не такой уж простой, как можно было ожидать. Юрген Клопп предсказуемо провел несколько изменений в составе. Александер-Арнольд, Фирмино и Жота не попали в заявку на игру, Фабиньо и Робертсон просидели все 90 минут в запасе, Тьяго вышел на поле во втором тайме. Не подвергалось сомнению только место в старте Алиссона, ван Дейка и Салаха, который не хочет отдыхать ни минуты.

Первый тайм прошел в бесконечных атаках “Ливерпуля”. Цимикас не попал в ворота с метра после классного паса Салаха, Диас пробил выше ворот, Норманн вынес мяч с линии после удара Салаха. Но все же ощущалось, что “Ливерпуль” был не совсем в порядке. Свой момент имел “Норвич”. После стандарта в атаке вторым темпом Пукки оказался без опеки, но не попал по воротам, пробив рядом со штангой.

Вторая половина игры началась для “Ливерпуля” с шока. Гомес и Окслейд-Чемберлен не доиграли со своими соперниками на фланге, Сарджент дал пас на Рашицу, удар и Матип крайне неудачно подставил ногу – 0:1.

На лицах игроков “Ливерпуля” была заметна не скрываемая фрустрация, а Клопп с своим помощником Лейндерсоном обсуждали, какие изменения нужно произвести, чтобы переломить игру.

В итоге тренеры “Ливерпуля” приняли нестандартное решение – Тьяго и Ориги заменили Кейта и Окса, и “Ливерпуль” перешел на схему 4-4-2.

Сразу же хозяевам стало удаваться растягивать оборону “Норвича”, появилось пространство, и первый гол не заставил себя ждать. Хендерсон выбросил заброс в штрафную, Цимикас скинул мяч головой, а ворота поразил Мане пробив в красивом акробатическом прыжке.

⚽️???? Liverpool are the 2nd team in Europe's major 5 Leagues to score 100+ goals in all competitions this season, after Bayern Munich (108)



They have already scored more goals in 39 games than in the whole of last season (97 in 53) pic.twitter.com/vpzjRY2FAa — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 19, 2022

“Норвич” не успел прийти в себя, как сразу пропустил второй. Голевая передача Алиссона! Вратарь “Ливерпуля” выбил мяч далеко вперед на Салаха, египтянин удачно открылся, обыграл Ганна, который неудачно вышел из ворот, и точно пробил в сетку. Это был 150-й гол Салаха за “Ливерпуль”.

Точка в матче была поставлена на 81-й минуте. Снова не обошлось без Хендерсона. Капитан “красных” выполнил классный пас на Диаса, и колумбиец забил свой дебютный гол за “Ливерпуль”. Также этот гол стал для “Ливерпуля” сотым в сезоне.

Во втором матче подряд своевременное вмешательство Клоппа позволяет “Ливерпулю” изменить игру во втором тайме. “Красные” остаются в чемпионской гонке.

FULL-TIME Liverpool 3-1 Norwich



Liverpool fight back from a goal down to clinch the points against a defiant Norwich#LIVNOR pic.twitter.com/QnNA72E9fs — Premier League (@premierleague) February 19, 2022

Чемпионат Англии, 26-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Норвич” 3:1

Голы: Мане 64, Салах 67, Диас 81 – Рашица 48

“Ливерпуль”: Алиссон – Гомес, Матип, ван Дейк, Цимикас – Окслейд-Чемберлен (Тьяго 62), Хендерсон, Кейта (Ориги 62) – Салах, Мане, Диас (Минамино 90)

“Норвич”: Ганн – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уияльмс – Гилмор, Норманн (Ле-Мелу 82), Маклин – Сарджент (Плахета 76), Пукки, Рашица (Роу 86)

Предупреждение: Уильямс 40