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Миколенко в запасе на матч против Саутгемптона

Англия
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Украинец тренируется с командой только со среды

Миколенко в запасе на матч против Саутгемптона

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко остался в запасе на матч против "Саутгемптона" – составы опубликовал твиттер "ирисок".

Виталий Миколенко не играет за "Эвертон" с 5 февраля, когда провел 73 минуты в матче против "Брентфорда" в Кубке Англии.

Защитник переболел коронавирусом и 16 февраля только вернулся к тренировкам в общей группе.

Вместо Виталия в составе выйдет Джоджо Кенни.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Джонджо Кенни Виталий Миколенко
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