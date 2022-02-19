Миколенко в запасе на матч против Саутгемптона

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко остался в запасе на матч против "Саутгемптона" – составы опубликовал твиттер "ирисок".

Виталий Миколенко не играет за "Эвертон" с 5 февраля, когда провел 73 минуты в матче против "Брентфорда" в Кубке Англии.

Защитник переболел коронавирусом и 16 февраля только вернулся к тренировкам в общей группе.

Вместо Виталия в составе выйдет Джоджо Кенни.