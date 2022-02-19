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Миколенко в запасе на матч против Саутгемптона
Украинец тренируется с командой только со среды
Фото: twitter.com/Everton
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко остался в запасе на матч против "Саутгемптона" – составы опубликовал твиттер "ирисок".
Today's Toffees! #SOUEVE pic.twitter.com/0TpfUqozXF— Everton (@Everton) February 19, 2022
Виталий Миколенко не играет за "Эвертон" с 5 февраля, когда провел 73 минуты в матче против "Брентфорда" в Кубке Англии.
Защитник переболел коронавирусом и 16 февраля только вернулся к тренировкам в общей группе.
Вместо Виталия в составе выйдет Джоджо Кенни.
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