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Манчестер Сити может продать одного из своих лидеров летом
Если Стерлинг не продлит контракт
Фото: SportsCafe
"Манчестер Сити" запланировал переговоры о продлении контракта с форвардом Рахимом Стерлингом на лето. Однако, как сообщает City Xtra, если игрок откажется подписывать новое соглашение, клуб будет готов продать его.
С высокой вероятностью, "Манчестер Сити" захочет получить за одного из своих лидеров сумму, которая сильно превысит заплаченные за трансфер Стерлинга в 2015 году деньги. Тогда "горожанам" пришлось выплатить "Ливерпулю" 64 миллиона евро.
В этом сезоне 27-летний Рахим Стерлинг сыграл в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.
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