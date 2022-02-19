Манчестер Сити может продать одного из своих лидеров летом

"Манчестер Сити" запланировал переговоры о продлении контракта с форвардом Рахимом Стерлингом на лето. Однако, как сообщает City Xtra, если игрок откажется подписывать новое соглашение, клуб будет готов продать его.

С высокой вероятностью, "Манчестер Сити" захочет получить за одного из своих лидеров сумму, которая сильно превысит заплаченные за трансфер Стерлинга в 2015 году деньги. Тогда "горожанам" пришлось выплатить "Ливерпулю" 64 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний Рахим Стерлинг сыграл в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.