АПЛ. Вест Хэм и Ньюкасл поделили очки без Ярмоленко на поле

Английская Премьер-лига, 26-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Лигочемпионовское место все дальше и дальше убегает от "Вест Хэма". Снова "молотобойцы" нашли свое голевое счастье только с помощью стандарта. Но стоит отдать должное и “Ньюкаслу” – он сегодня очень хорошо выглядел.

Особенно выделялись "сороки" в первом тайме, а свой первый момент они создали уже на третьей минуте. Райс задремал при подаче гостей из стандарта, долго пытаясь выбить мяч. Жоелинтон в этом моменте был более прытким, подобрал круглый снаряд и пробил с нескольких метров, но угодил в Фабьянского. "Молотобойцы" ответили еще лучшим моментом, когда Боуэна вывели на ударную позицию, тот мощно выстрелил из пределов штрафной, но голкипер Форстер перевел мяч в перекладину.

Но уже на 32-й минуте вратарь гостей не мог спасти. "Вест Хэм" заработал стандарт на левом фланге чужой половины поля, Крессвелл его выполнил точно на голову Доусона, переведя мяч в левый угол. Второй раз подряд забивает центрбек, а для Аарона этот ассист стал шестым в сезоне во всех турнирах.

“Ньюкасл” все же ярче выглядел, и этот счет был немного несправедливым. На "сорок" не повлиял этот гол – они продолжили гнуть свою линию. В конце концов, в компенсированное к первому тайму время хозяева провалились в защите, пропустив позиционную атаку. Кстати, снова намудрил Райс, из зоны которого и пробил автор возобновления паритета Джо Виллок. Дебютный гол для 22-летнего англичанина в чемпионате. Размочил.

Во втором тайме игры как таковой было малой. На поле больше царили борьба и эмоции. У тех же Боуэна и Берна нервы на последних секундах не выдержали – оба были награждены предупреждениями за свои психи.

Как там Ярмоленко? Третий раз подряд остался на скамье для запасных. Похоже, Мойес вообще на него не рассчитывает. Нужно ждать Андрея 1/8 финала Лиги Европы – возможно там сыграет.

"Вест Хэму" это заработанное очко почти ничего не дало, а вот "Ньюкасл" находится уже в пяти зачетных пунктах отрыва от зоны вылета. Более того, "сороки" догнали "Эвертон", но у "ирисок" еще два матча в запасе.

"Вест Хэм" – "Ньюкасл" 1:1

Голы: Крэйг Доусон 32 – Джо Виллок 45+1

"Вест Хэм": Фабянский – Фредерикс (Джонсон 46), Доусон, Зума, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуэн, Бенрахма (Влашич 73), Форнальс – Антонио

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка – Крафт, Шер, Берн, Таргетт – Виллок (Гимараеш 88), Шелви, Жоэлинтон – Фрейзер (Альмирон 79), Вуд, Мерфи

Предупреждения: Фредерикс 21, Форнальс 90, Боуэн 90+4 – Крафт 31, Фрейзер 76, Берн 90+5