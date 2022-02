Марокканский волшебник спас для фаворита лондонское дерби. АПЛ. Кристал Пэлас – Челси 0:1

Травмы основных вингбеков, Джеймса и Чилвелла, чересчур осложнили жизнь Тухелю. Так тут еще плюс ко всему прочему Аспиликуэта с Алонсо внезапно оказались не готовы сыграть против "Кристал Пэлас". Расстановка Томаса на этот матч слабо напоминала привычные 3-4-2-1, больше было похоже на схему 4-3-3. В свою очередь "орлы" оборонялись модулем 4-2-3-1 и не сильно удивили стартовым составом.

На первых минутах "Кристал Пэлас" поднимал мяч в воздух, а "Челси" наоборот, старался опустить сферу обратно на газон. Первый момент на фоне суматохи создали как раз хозяева: Заха растянул оборону "синих", выкатил снаряд под удар Олисе, но Майкл пробил в сантиметрах от штанги, причем Менди явно ситуацию не контролировал.

Гости за счет более техничного футбола отобрали инициативу и ответили: Пулишич не замкнул подачу Зиеша на пустые ворота, великолепно и неожиданно с 40 метров пробил Рюдигер, однако Гуайта в не менее блестящем прыжке спас "орлов" от попадания мяча в девятку. Вдобавок Канте не хватило навыков форварда после разрезающего паса от Сарра, а Лукаку наносил свой выстрел (с рикошетом от защитника) уже из офсайда.

20: Kante goes through on goal but VG stands tall to deny him ????



???? 0-0 ????#CPFC | #CRYCHE pic.twitter.com/5qj6y9BVEs — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2022

Активность "Кристал Пэлас" в атаке сводилась к редким вертикальным забросам вперед, контратакам и подачам со стандартных положений. В условиях, когда фавориту встречи традиционно не хватает рассудительности возле владений андердога, подобный план аутсайдера не будет выглядеть обреченно. К примеру, уже в компенсированное к первой 45-минутке время Заха не переиграл Менди в дуэли под острым углом – совсем немного не хватило точности.

45+: Palace break at pace, Olise finds Wilf but he could only bend it beyond the far post ????



???? 0-0 ????#CPFC | #CRYCHE pic.twitter.com/VgvN71iIHz — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2022

В перерыве Патрик Виейра заменил получившего повреждение Висенте Гуайту, вместо основного голкипера "орлов" вышел второй вратарь команды Джек Батленд. Начало второй половины встречи, как и первой, более уверенно провел "Кристал Пэлас", хозяева однозначно не желали доставать белый флаг. "Челси" вновь удалось оперативно отодвинуть "стекольщиков" от своей штрафной площадки, но на конструктив и опасность действия "синих" впереди абсолютно не тянули. К примеру, Пулишич вместо того, чтобы успешно завершить контрнаступление "4 в 3" толковой передачей, будто специально ткнул мяч в пятку Хавертцу.

We've weathered an early spell of Palace pressure and started to gain some composure again!



???? 0-0 ???? [59’] #CryChe pic.twitter.com/KGdHdJrvo7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 19, 2022

"Челси" в атаке действительно словно бился о невидимую стену, поэтому Тухель в попытке повлиять на сценарий поединка отважился на тройную замену: Жоржиньо, Канте и Сарр уступили место на поле "Селлхерст Парк" Лофтус-Чику, Ковачичу и Алонсо. И, казалось бы, эврика! Матео запустил Лукаку по полуфлангу, Ромелу мощно разрядил пушку, Батленд отбил на Зиеша, а марокканцу оставалось лишь не промахнуться по пустой рамке, что Хаким и сделал. Правда, рефери VAR проверили эпизод на предмет "вне игры" и справедливо зафиксировали офсайд у бельгийского нападающего "пенсионеров".

Just before the VAR incident, Chelsea made a triple change:



⬅️ Sarr, Kante, Jorginho

➡️ Alonso, Kovacic, Loftus-Cheek



???? 0-0 ????#CPFC | #CRYCHE pic.twitter.com/HRkhygsCnE — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2022

Вплоть до 89-й минуты гости продолжали бестолково грузить в коробку "Кристал Пэлас", пока Маркос Алонсо не нашел активного Зиеша в изоляции на дальней штанге – Хаким эффектно выбил "nutmeg" и вырвал для "Челси" победу в дерби (0:1). Тем не менее, в добавленное арбитром время Заха вполне мог сравнять счет, мяч после его выстрела разминулся со стойкой.

С небольшой долей везения "синие" все-таки дожали соперника и взяли три очка. Команда Тухеля выиграла два матча подряд в рамках АПЛ впервые с октября прошлого года. К сожалению для болельщиков "Челси", их любимцы еще не готовы сражаться за чемпионство, пока удел "пенсионеров" лишь заключается в том, чтобы оборонять третью строчку в таблице. "Кристал Пэлас" же должно хватить качества игры, чтобы без нервов остаться в зоне безопасности.

FULL-TIME Crystal Palace 0-1 Chelsea



The Blues leave it late to snatch a hard earned three points at Selhurst Park, courtesy of Hakim Ziyech's back post finish#CRYCHE pic.twitter.com/KPBSi4nnC2 — Premier League (@premierleague) February 19, 2022

АПЛ, 26-й тур.

Стадион: "Селлхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Кристал Пэлас" – "Челси" 0:1

Гол: Зиеш (89)

"Кристал Пэлас": Гуайта (Батленд, 46) – Клайн, Андерсен, Гуэхи, Митчелл – Куяте, Макартур (Матета, 90+2) – Айю (Эзе, 85), Олисе, Шлупп – Заха

"Челси": Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер, Сарр (Алонсо, 74) – Канте (Ковачич, 74), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74), Пулишич – Зиеш, Лукаку, Хавертц

Предупреждения: Олисе (68) – Сарр (62), Хавертц (90+2), Пулишич (90+3)