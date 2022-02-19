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Игру Чемпионшипа отложили из-за метели. Фото
Блэкберн ужасно замело
Фото: newsatden.co.uk
Игру Чемпионшипа между "Блэкберном" и "Милуоллом", идущими в лиге на 3 и 15 местах в таблице соответственно, отложили из-за сильной метели. Шторм Юнис помешал проведению матча в городе Блэкберн, однако всего в 16 километрах, в городе Престон, матч "Престон-Норс-Энд" состоялся.
This is Preston's before and after snow removal.— Dan Poore (@DanPoore3) February 19, 2022
Now sit there and tell me Blackburn tried their best to get this game on! pic.twitter.com/9wkeMi50SI
После новостей об отмене матча, "Блэкберн", как сообщает LancsLive, раздал еду фанатам "Милуолла", которым пришлось ехать домой в Лондон.
Blackburn and Millwall to play on this pitch.— Dan Poore (@DanPoore3) February 19, 2022
PROPER CLUBS! pic.twitter.com/IHc43AQdWz
В Лиге 1, третьем дивизионе Англии, также отменили матчи. Среди пострадавших клубов: "Шрюсбери Таун" с "Морекамбе", "Крю Александра" с "Портсмутом" и "Флитфуд" с "Линкольн Сити".
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