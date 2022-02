Игру Чемпионшипа отложили из-за метели. Фото

Игру Чемпионшипа между "Блэкберном" и "Милуоллом", идущими в лиге на 3 и 15 местах в таблице соответственно, отложили из-за сильной метели. Шторм Юнис помешал проведению матча в городе Блэкберн, однако всего в 16 километрах, в городе Престон, матч "Престон-Норс-Энд" состоялся.

This is Preston's before and after snow removal.



Now sit there and tell me Blackburn tried their best to get this game on! pic.twitter.com/9wkeMi50SI