Игру Чемпионшипа отложили из-за метели. Фото

Игру Чемпионшипа между "Блэкберном" и "Милуоллом", идущими в лиге на 3 и 15 местах в таблице соответственно, отложили из-за сильной метели. Шторм Юнис помешал проведению матча в городе Блэкберн, однако всего в 16 километрах, в городе Престон, матч "Престон-Норс-Энд" состоялся.

This is Preston's before and after snow removal.



Now sit there and tell me Blackburn tried their best to get this game on! pic.twitter.com/9wkeMi50SI — Dan Poore (@DanPoore3) February 19, 2022

После новостей об отмене матча, "Блэкберн", как сообщает LancsLive, раздал еду фанатам "Милуолла", которым пришлось ехать домой в Лондон.

Blackburn and Millwall to play on this pitch.



PROPER CLUBS! pic.twitter.com/IHc43AQdWz — Dan Poore (@DanPoore3) February 19, 2022

В Лиге 1, третьем дивизионе Англии, также отменили матчи. Среди пострадавших клубов: "Шрюсбери Таун" с "Морекамбе", "Крю Александра" с "Портсмутом" и "Флитфуд" с "Линкольн Сити".