АПЛ. Саутгемптон – Эвертон 2:0. И Миколенко бы не помог

Английская Премьер-лига, 26-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Украинский левый защитник Виталий Миколенко уже поправился от коронавируса и после двух пропущенных матчей был сегодня готов сыграть, однако Лэмпард решил иначе, выпустив Кенни на левом фланге обороны. Фрэнки откровенно не угадал, ведь Джонджо проваливался, но об этом позже.

Стартовали мощнее именно гости, выматывая оборону “Саутгемптона”. Да, были акцентированные наступления, удары, острые передачи, однако "святым" все так легко удавалось нивелировать, что "ириски", такое ощущения, просто отчаялись и устали. После тяжелых первых 15 минут хозяева начали мучить Пикфорда. Дважды голкипер в тяжелых ситуациях выручал, еще столько же раз подопечные Хаззенхютля не попали в створ с хороших позиций. На перерыв гости все-таки ушли с нулем в графе пропущенных.

Но во втором тайме сценарий не изменился, однако результаты сцен стали роковыми для "ирисок". На 52-й минуте они долго разыгрывали мяч у своих ворот и доигрались. Хозяева создали быструю контратаку и Стюарт Армстронг завершил ее ударом в правый угол ворот с метров 14. Первый его гол в АПЛ в этом сезоне.

"Эвертон" вообще ничего не смог предложить сопернику. В то же время действиями "святых" руководили капитан Уорд-Праус и левый защитник Уокер-Питерс, которые создали больше всего угроз. Правда, второй гол команде Лэмпарда забил игрок, который минутой ранее вышел на поле: Ливраменто навесил с правого фланга (зона как раз Кенни, которого там не было в активной фазе защиты), а Лонг головой переиграл Пикфорда. Для 35-летнего ирландца это первый гол не только в текущем розыгрыше чемпионата, но и за два последних сезона в общем.

King in his castle ???? pic.twitter.com/3eTPKH5QiG — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 19, 2022

Некоторые игроки "ирисок" выключались из эпизодов рано, в определенных моментах не было взаимопонимания: то под пас не забегут, то игроков при стандарте не разберут. Лэмпард вылепляет свою фигуру, но пока 50% попаданий – два поражения и две победы.

“Саутгемптон” же закрепляется в первой части чемпионата и имеет все шансы перегнать и девятый “Брайтон”. Хорошо бы Хаззенхютлю, если бы его команда постоянно играла дома, ведь "Сент Мэрис" для "святых" - это настоящая крепость.

"Саутгемптон" – "Эвертон" 2:0

Голы: Стюарт Армстронг 52, Шейн Лонг 84

"Саутгемптон": Форстер – Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Ливраменто – С. Армстронг (Дженепо 90+3), Ворд-Праус, Ромеу, Эльюнусси – Броя (Лонг 83), Адамс (А. Армстронг 90+)

"Эвертон": Пикфорд – Коулмэн, Холгейт, Кин, Кенни – Гордон (Алли 75), Аллан (Гомеш 46), ван де Бек, Ивоби (Таунсенд 65) – Калверт-Льюин, Ришарлисон

Предупреждения: Аллан 15, Калверт-Льюин 40