Салах стал 10 игроком в истории Ливерпуля, забившим 150 голов за клуб

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил свой 150 гол за клуб в матче против "Норвича". Он стал 10 игроком за всю историю клуба, которому удалось забить 150 или больше мячей. Всего за "Ливерпуль" он сыграл 233 матча.

Среди других игроков в списке: Иан Раш, Роджер Хант, Гордон Ходжсон, Билли Лидделл, Стивен Джеррард, Робби Фаулер, Кенни Далглиш, Майкл Оуэн и Гарри Чемберс.

Мохамед Салах сыграл в этом сезоне за клуб в 24 матчах АПЛ, забил 17 голов и отдал 10 ассистов. Египтянин присоединился к "Ливерпулю" в 2017 году, перейдя из "Ромы" за 42 миллиона евро.