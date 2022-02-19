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Салах стал 10 игроком в истории Ливерпуля, забившим 150 голов за клуб
Ему понадобилось всего 233 матча
Фото: Eurosport
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил свой 150 гол за клуб в матче против "Норвича". Он стал 10 игроком за всю историю клуба, которому удалось забить 150 или больше мячей. Всего за "Ливерпуль" он сыграл 233 матча.
Среди других игроков в списке: Иан Раш, Роджер Хант, Гордон Ходжсон, Билли Лидделл, Стивен Джеррард, Робби Фаулер, Кенни Далглиш, Майкл Оуэн и Гарри Чемберс.
Мохамед Салах сыграл в этом сезоне за клуб в 24 матчах АПЛ, забил 17 голов и отдал 10 ассистов. Египтянин присоединился к "Ливерпулю" в 2017 году, перейдя из "Ромы" за 42 миллиона евро.
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