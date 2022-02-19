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Лукаку 7 раз коснулся мяча в матче с Кристал Пэлас – это худший результат за время подсчета статистики

Англия
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Бельгиец ставит рекорды в АПЛ

Лукаку 7 раз коснулся мяча в матче с Кристал Пэлас – это худший результат за время подсчета статистики

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" обыграл в гостях "Кристал Пэлас" (1:0). Нападающий "синих" Ромелу Лукаку коснулся мяча рекордно низкое количество раз – 7.

Показатель бельгийца – самый низкий в истории АПЛ за всё время подсчета статистики от Opta, а это сезон 2003/2004. Меньше Ромелу за 90 минут встречи не касался мяча ни один игрок за 19 лет.

В этом сезоне Лукаку провел за "Челси" 28 матчей, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бельгийца в 100 миллионов евро.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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