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Лукаку 7 раз коснулся мяча в матче с Кристал Пэлас – это худший результат за время подсчета статистики
Бельгиец ставит рекорды в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" обыграл в гостях "Кристал Пэлас" (1:0). Нападающий "синих" Ромелу Лукаку коснулся мяча рекордно низкое количество раз – 7.
7 - Romelu Lukaku had just seven touches against Crystal Palace, the fewest in a single Premier League game for a player with 90+ minutes played since this data is available in full for the competition (2003-04). One of those touches was from kick-off in the first half. Quiet.— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2022
Показатель бельгийца – самый низкий в истории АПЛ за всё время подсчета статистики от Opta, а это сезон 2003/2004. Меньше Ромелу за 90 минут встречи не касался мяча ни один игрок за 19 лет.
В этом сезоне Лукаку провел за "Челси" 28 матчей, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бельгийца в 100 миллионов евро.
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