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Артета о мотивации на матч с Брентфордом: Поражение в первом туре оставило шрам. Я напомнил игрокам об этом
Интервью тренера Арсенала после победы
Фото: tbrfootball.com
Тренер "Арсенала" Микель Артета дал интервью после победы над "Брентфордом" со счетом 2:1. Вот что он ответил на вопрос, было ли поражение в первом туре дополнительной мотивацией:
"Это помогло, шрам точно остался, и я это почувствовал. Я постарался донести до игроков, что нам не стоит забывать о том, как мы себя ощущали после той игры".
О надеждах на топ-4:
"Еще долгий путь до конца, но мы уже немного ближе".
Артета о том, беспокоился ли он в первом тайме:
"Я думаю, мы сыграли очень неплохо. У нас было много шансов в первой половине матча, и в Премьер-лиге тебе нужно ими пользоваться. В целом, я думаю мы можем быть довольны результатом".
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