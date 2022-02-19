Артета о мотивации на матч с Брентфордом: Поражение в первом туре оставило шрам. Я напомнил игрокам об этом

Тренер "Арсенала" Микель Артета дал интервью после победы над "Брентфордом" со счетом 2:1. Вот что он ответил на вопрос, было ли поражение в первом туре дополнительной мотивацией:

"Это помогло, шрам точно остался, и я это почувствовал. Я постарался донести до игроков, что нам не стоит забывать о том, как мы себя ощущали после той игры".

О надеждах на топ-4:

"Еще долгий путь до конца, но мы уже немного ближе".

Артета о том, беспокоился ли он в первом тайме:

"Я думаю, мы сыграли очень неплохо. У нас было много шансов в первой половине матча, и в Премьер-лиге тебе нужно ими пользоваться. В целом, я думаю мы можем быть довольны результатом".