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Артета о мотивации на матч с Брентфордом: Поражение в первом туре оставило шрам. Я напомнил игрокам об этом

Англия
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Интервью тренера Арсенала после победы

Артета о мотивации на матч с Брентфордом: Поражение в первом туре оставило шрам. Я напомнил игрокам об этом

Фото: tbrfootball.com

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Арсенала" Микель Артета дал интервью после победы над "Брентфордом" со счетом 2:1. Вот что он ответил на вопрос, было ли поражение в первом туре дополнительной мотивацией:

"Это помогло, шрам точно остался, и я это почувствовал. Я постарался донести до игроков, что нам не стоит забывать о том, как мы себя ощущали после той игры".

О надеждах на топ-4:

"Еще долгий путь до конца, но мы уже немного ближе".

Артета о том, беспокоился ли он в первом тайме:

"Я думаю, мы сыграли очень неплохо. У нас было много шансов в первой половине матча, и в Премьер-лиге тебе нужно ими пользоваться. В целом, я думаю мы можем быть довольны результатом".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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